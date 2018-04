Sony FS5 II Yeni Renk Bilimi ve 4K 120 fps RAW Çıkış ile Geliyor

Sony’nin Super 35 mm el tipi video kamerası şimdi 4K 120 fps RAW çıkış ve yeni renk bilimi özellikleriyle gerçekçi ve doğal görüntüler yakalıyor

Sony yeni XDCAM el tipi video kamera FS5 II’nin (Gövde: PXW-FS5M2, Lens Kiti: PXW-FS5M2K) lansmanını yaparak Büyük Format Sensörü kategorisini genişletti. Büyüleyici 4K*¹ HDR ve 120 fps*² performansın yanı sıra RAW özellikleriyle eksiksiz işlev sunan yeni Super 35 mm video kamera, olağanüstü görüntü kalitesini ergonomik bir modüler çerçeve ile bir araya getirerek içerik oluşturuculara yaratıcılık bakımından en üstün yaratıcılığı getiriyor.

FS5 II, S-Log 2/3’e ek olarak Anında HDR İş Akışı*³ sunarak tonlamaya gerek kalmadan*⁴ hızlı post prodüksiyon için HDR içerik oluşturma imkanı tanıyor.

Değiştirilebilir lensli kamera kullanıcıları için harika bir E mount video kamera olan FS5 II, web reklamları, video klip prodüksiyonu, diziler, kurum ve etkinlik videolarının yanı sıra belgeseller için de sınırsız kreatif seçenek sunuyor.

En üstün el tipi kreatif video kamera

Günümüz içerik oluşturucularının gereksinimlerini karşılayacak şekilde uyarlanan FS5 II, doğal aydınlık alanları, incelikli, cazip ve iyi işlenmiş yüz rengi tonlarını ve kişinin portresini vurgulayan daha yumuşak bir ton görünümünü yakalamak için daha gelişmiş bir görüntü tonuyla yepyeni bir görünüm sunuyor. Sony’nin dijital sinematografi kamerası VENICE ile kazanılan uzmanlıktan yararlanan bu model, berrak ve canlı bir görünüm taahhüt ederken yüksek performanslı 4K Super 35 Exmor® CMOS sensörü sayesinde post prodüksiyon aşamasında pek çok kreatif seçenek için alan da bırakıyor.

Sony Profesyonel Çözümler Avrupa Medya Çözümleri biriminin Teknik Satışlar Başkanı Claus Pfeifer şu açıklamayı yaptı: “Sony yeni kamera teknolojileri geliştirdiğinde üretim zincirinin tüm uçlarından görüş alıyoruz; DOP’lerden iş akışının diğer ucundaki post prodüksiyona kadar. Bu kamera için de aynı şeyi yaptık. Büyük popülerlik yakalayan FS5’i varsayılan çekim özellikleriyle tasarlayıp geliştirdik, FS5II ise şimdi daha da büyük esneklik ve geniş yaratıcılık seçenekleri sunan Büyük Format Sensörü yelpazemize güçlü bir katkı oldu.”

Yüksek Kare Hızıyla çekim, 4K*¹ 120 fps*² RAW çıkış ve HDR özellikleriyle

Sony’nin görüntü kalitesi mirasını temel alan FS5 II, uyumlu bir harici kayıt cihazı ile birlikte kullanıldığında, 4K kalitesinde*¹ dört saniye 120 fps*² çekimi, 2K kalitesinde*⁶ ise kesintisiz 240 fps*⁵RAW çıkışı destekleyen büyüleyici Yüksek Kare Hızlı çekimler sunuyor. Tabii ki kesintisiz 4K 60 fps*⁷ RAW çıkış için de tam destek sağlanıyor.

Öte yandan, dahili SD kart kullanıldığında, video kamera aynı zamanda Full HD 10 bit 4:2:2 görüntü kalitesinde Yüksek Kare Hızı (HFR) ile kayıt, ayrıca 240 fps kare hızına varan 8 saniye önbellek kaydı sunarak 10 x ağır çekim⁸ imkanı tanıyor. Full HD kalitesinde 120 fps kesintisiz kayıt da destekleniyor.

Anında HDR İş Akışı*³ sayesinde artık kullanıcılar daha kısa sürede post prodüksiyonu tamamlayabiliyor ve tonlama yapmaya gerek kalmadan hızlı bir şekilde yüksek kaliteli HDR içerik üretebiliyor. Daha uzun hazırlık süresine sahip prodüksiyonlar için de S-Log 2/3, HDR görüntünün renk tonlaması aracılığıyla ince işlenebilmesini sağlıyor.

Yakala ve Çek Özelliği

Hafif fakat sağlam bir yapıya sahip olan FS5 II, 0,8 kg’lık dengeli gövdesi, uyarlanabilirliği ve kreatif özellikleri ile film çekimi için mükemmel bir seçenek oluyor, modüler tasarımı sayesinde ise bir gimbal veya drone üzerine montaj dahil her tür uygulama için kolayca yeniden yapılandırılabiliyor. Sony’nin Otomatik ND işlevi sunan eşsiz Elektronik Değişken ND filtresi, geniş bir pozlama ayarı aralığını içeriyor ve yine geniş aralıkta sığ Alan Derinliği kontrolü oluşturuyor.

Şimdi on Görüntü Profili ayarına sahip olan FS5 II, kullanıcıların kamerayı, sinematik içerik ve çevrimiçi içerik oluşturma gibi farklı çekim stilleri için çok kısa sürede ve kolayca yapılandırabilmesini sağlıyor.

FS5 II Avrupa genelinde haziran ayında teslim edilmeye başlayacak.

Daha fazla bilgi için pro.sony.eu adresini ziyaret edebilirsiniz.

*¹ 4096 x 2160, *² 60 Hz modunda, 100 fps 50 Hz modunda *³ HLG/BT.2020 modunda çekim, *⁴ HLG/BT. Görüntüleme için 2020 uyumlu ekran gerekir *⁵60 Hz modunda, 200 fps 50 Hz modunda, *⁶ 2048×1080. *⁷ 59,94p. 50 fps 50 Hz modunda *⁸HD veya 2K kalitesinde 239,76 fps çekim yapar, 23,98p oynatma özelliği sunar