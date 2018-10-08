Sony, kırılmış PlayStation 4 satışı yapan bir kişiye dava açtı

Sony, Kaliforniya'da kırılmış ve içinde korsan oyunlar olan PlayStation 4 satan bir kişiye dava açtı.

2013 yılındaki resmi lansmanından bu yana Playstation 4 (PS4) uzun zamandır kırılamamıştı. Fakat geçtiğimiz sene işler değişmeye başladı.

Özellikle PS4 4.55 sürümünün de kırılmasından sonra Sony için işler pek iyi gitmedi. Firma için artık geri dönüşü zor bir yol olsa da Japon şirket bu konuda tavır almaya karar verdi.

Kaliforniya'da bir federal mahkemede açılan yeni bir davada Sony, korsan oyunlar ile dolu PS4'lerin satışını yapan Eric Scales isimli kişiye dava açtı. Jailbreak yapılmış cihazları söylenene göre eBAY'de satmaya çalışıyordu. Satışa sunulan oyun konsolunda 60 adet oyun bulunduğu da gelen bilgiler arasında. Satışı yapan hesap "Blackcloak13" takma adını kullanıyordu.

Sony davayı açmadan önce online olarak 2 adet cihaz siparişi verdi ve gerçekten de tanıtımı yapıldığı şekilde korsan oyunları çalıştırdığını doğruladı.

Sony eBAY üzerinden kırılmış PS4 aldı

Sony sadece eBAY üzerinden satış değil, kişinin web sitesi üzerinden de satışını yaptığını söylüyor. Mevzubahis site şu an için kapalı. Web sitesi, 2006'dan beri jailbreak ve modlama konusunda hizmet veriyor.

Ayrıca web sitesinde bulunan bir sayfada, kurukafa görselinde oyunları almayı bırakın şeklinde uyarılar olduğu da belgelenmiş durumda. Sony son olarak PlayStation 4'ün teknolojik koruma engellerinin aşılarak, kişinin DMCA'yı ihlal ettiğini de belirtiyor.

Bildiğimiz kadarı ile bu ilk jailbreak davası olacak. Söz konusu davada yüz binlerce liralık potansiyel zarardan bahsediliyor.

Dosya ve resimler için aşağıdaki adresi ziyaret edebilirsiniz.

>> https://torrentfreak.com/sony-sues-jailbroken-ps4-seller-for-copyright-infringement-181008/

Türkiye'de durum nedir?

Playstation piyasaya sürüldüğünden bu yana, özellikle PS2 devrinden bu yana korsan oyunlar ve hard diske oyun yükleme işlemlerinin hizmeti piyasada bulunabiliyor. Korsan oyun cd'si satıcılarına geçmişte ve günümüzde Sony'nin avukatları davalar açtığı biliniyor. Fakat Playstation modlama veya kırma konusunda bir dava hiç duyulmadı.

Mahkemenin vereceği karar tüm dünyada başlayacak davalar serisine sebep olabilir.