Sony Telefon Hayranlarına Kötü Haber: Kapanıyor

Genellikle yeni akıllı telefon sızıntıları ile gündeme gelen ve yeni telefonlar hakkında bilgiler sunan evanblass isimli Twitter hesabı bu sefer Türkiye’deki Sony Telefon hayranlarına kötü bir haber verdi.

Sony Mobil Ekim ayında Türkiye’den çekiliyor

Sızıntı sahibine göre Sony Mobil bölümü Ekim ayında Türkiye’den çekilecek. Aslında ünlü marka sadece Türkiye’den değil Orta Doğu ve Afrika’da da faaliyetlerini durduruyor. Bu bölgelerde operasyonlarını durduracak olan firma aynı zamanda ofislerini de kapatacak.

Tabi bu sızıntılar henüz kesinlik kazanmış değil. Sony tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Eğer bu durum gerçekleşirse Xperia model cep telefonları ülkemizde resmi olarak satılmayacak anlamına geliyor.

Twitter kaynağı adresine buradan ulaşabilirsiniz.

Ülkemizde hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesi olmasına rağmen çoğunluk tarafından tasarım sebebi ile tercih edilmiyordu. Sony telefonlar ekran boy oranı yüzünden çok fazla eleştiri alıyordu.

Firmanın bu sene Xperia XZ 2018 modelini piyasaya sürmesi bekleniyor. Uzun yıllardır beklenen tasarımın geleceği senede böyle bir olay yaşanması da Sony hayranları için üzücü olsa gerek.