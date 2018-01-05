Sony Xperia L2, XA2 ve XA2 Ultra Fotoğrafları CES Öncesinde Sızdırıldı

Sony, 2018 için giriş ve orta seviye cihazlarını tanıtmaya hazırlanıyor. @evleaks tarafından sızdırılan görüntülerde CES öncesi Sony’nin yeni telefonları açığa çıkmış bulunuyor. Yeni telefonlar L, XA ve XA Ultra’nın yenilenmiş sürümleri.

Telefonlarda çerçeve kalınlığı dikkat çekerken değişiklik olarak parmak izi okuyucusu arka tarafa alınmış. Hem XA2 hem de XA2 Ultra, Snapdragon 630 SoC’ye geçiş yapacak ve 1080p tam HD ekranlara sahip olacak. XA2 Ultra, 6 inç büyüklüğünde bir panele sahipken, oradaki tek fark, XA2’nin 5.2 inç ile karşımıza çıkacak.

XA2 için 32GB / 3GB RAM, XA2 Ultra’da 64GB / 4GB RAM donanım özelliği gelmesi bekleniyor. XA2 arka kamerasında 21MP lens bulunurken ön yüzde 7MP’lik bir lens bulunuyor. XA2 Ultra ise 4K çekim yapabilen iki adet 15MP kameraya sahip.

Sony XA 2

Sony Xperia L2

Sony XA2 Ultra

Xperia L2 ise Android 7 ile piyasaya girecek olan giriş seviyesi bir cihaz olacak. Sony, önümüzdeki hafta CES 2018’de bu cihazların tümünü veya bir kaçını açıklamış olacak. Bu fuar olmaz ise Dünya Mobil Kongresinde tanıtımlarının yapılması bekleniyor.

Sony cephesinde tasarım olarak biraz iyileştirme var gibi gözükse de rakiplerinin karşısında işleri halen zor gözüküyor.