Sony Xperia XZ4 Şaşırtıcı Ana Ekranı Ortaya Çıktı

Sony Xperia XZ4'ün görüntüsü internete düştü. Nadir görülen 21:9 oranında bir ekranla karşımıza çıkan telefon Android 9 Pie kullandığı açıkça görülebiliyor. Ekranın uzunluğu ve kenarındaki çubuk dikkat çekiyor.

Sony'nin Side Sense isimli özelliği olan bu çubuk sayesinde uygulama listesinde kaydırma yapılacak gibi gözüküyor.

İkinci ve üçüncü görüntüler ekran görüntüsünün birleşimidir. Xperia XZ4'ün renderleri olup, telefonun çalkışır durumda nasıl olacağını gösteriyor.

Xperia XZ4 belki de Xperia XZ4 Compact modelleri MWC 2019 etkinliğinde tanıtılacak. Sony'nin etkinlikteki tanıtım tarihi ise 25 Şubat 2019.

Bu ilginç ekran hakkında yorumlarınızı merak ediyoruz. Bize hatırlattığı şey ise yukarıdaki resim oldu.