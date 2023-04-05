Sony yeni bir PlayStation çıkaracak

Avuç içi oyun konsollarının piyasada yayılmasının ardından rekabet iyice arttı. İstediği her yerde oyun oynamak isteyen oyun severler tarafından daha çok ilgi görmeye başladı.

Piyasada hala satışta olan Steam Deck , Nintendo Switch ve çeşitli Android tabanlı cihazlar hala ilgi görüyor. En son Sony 2011 yılında yeni nesil avuç içi konsolu PlayStation Vita’yı satışa sunmasının ardından harekete geçerek yeni oyun konsolu üzerinde çalıştığı haberi yayıldı.

Insider Gaming’den sızıntı haberleriyle tanınan Tom Henderson, Sony’nin kod adı Q Lite olan yeni bir PlayStation avuçiçi üzerinde çalıştığını duyurdu. Henderson, yeni elde taşınır cihazın PlayStation 5 ile uzaktan oynamak için tasarlandığını ve devamlı bir internet bağlantısı gerekeceğini iddia etti.

Yeni avuçiçi oyun konsolu için 8 inçlik bir LCD ekranı, tetiklemeyle çalışan ses düğmeleri, güçlü bir hoparlör ve 3,5 mm bağlantı noktaları gibi özellikleri olduğu belirtiliyor.

İddiaya göre çıkış tarihi 2024 yıllının sonuna doğru olacak. Fiyatı ile ilgili bir bilgiye yer verilmedi. Ancak Sony son çıkaracağı ürünün satışının patlamasını istiyorsa Nintendo Switch’ten daha ucuza piyasaya sunması gerekiyor.

Söylentilerin ardından konu ile ilgili Sony’den bir açıklama gelmedi.