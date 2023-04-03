Sosyal medya fenomenleri ne kadar kazanıyor

Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle beraber sosyal medya platformları gelir kapısı olmaya başladı. Daha çok instagram ve tiktok kullanılırken, markalar fenomenler için kesenin ağzını açmaya devam ediyor. Neredeyse markaların yüzde 75’i fenomenler için bütçesini artırıyor.

Fenomenler sosyal medya hesaplarını kendilerine gelir kapısına dönüştürürken markalar da bu pastadan pay almaya çalışıyor. Reklam vermek için fenomenlerin kapısını çalmayı tercih ediyorlar.

İçerik üreticisi olarak da adlandırılan Influencerlar, paylaştıkları videolar düzenli olarak paylaştıkları içerikler ve sundukları günlük yaşamları ile göz önünde olmaya ve takipçi sayılarını artırmaya devam ediyorlar. Attıkları her link ile stokların tükenmesine neden olan her adımları özel hayatları merak konusu olan ınfluencerların kazançları da merak konusu oldu.

Influencer’ın kazançları kullandıkları sosyal medya platformuna göre değişiyor. Platform dışındaki tabi ki takipçi sayıları aldıkları etkileşim ve gösterimde fiyatlarını artırıyor. YouTube kullanıcılarının aylık kazançları 50 bin TL’yi aşabiliyor. Bir marka ile anlaşarak video çekerlerse eğer bu ücret 100 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Instagram’da ise örnek verecek olursak 100 bin takipçili bir fenomen paylaşım başına ortalama 2 bin TL ücret alırken 1 milyonun üzerinde takipçisi olan fenomen ise 40 bin TL’yi aşan kazançlar elde edebiliyor.

Influencer olmak kolay gibi gözüksede aslında zorlukları var. Çünkü devamlı organik içerik üretmeleri gerekiyor ki fark edilsinler. Takipçileri ile devamlı etkileşim halinde olmaları gerekiyor. Kazançları üzerinden bir yılda yüzde 15 stopaj vergisi ödediklerini de unutmayalım.