Sosyal Medyada Tasarımın Önemi

Dijital medya, günlük hayatın bir vazgeçilmesi haline geldi. Sosyal platformları kullanan kurumsal firmalardan biriyseniz, sizler için profilinizde paylaştıklarınız, güncellemeleriniz ne kadar önemli ise, görsel profilinize, tasarımlarınıza da bir o kadar önem vermeniz gerekmektedir.

Sosyal medyanın hayatımızda, ticaretimizde, pazarlama stratejilerimizdeki önemi arttıkça, içerik paylaşımlarının yanında görsel kaygılar da artmaktadır. Dijital dünyanın gereksinimlerini, yaratıcılıklarını, analitik bakış açılarını hem marka hem de marka çalışanları tarafından ele alan Red and Grey Media Kurucu Ortağı Furkan Reis, sosyal medya mecralarında yayın yapan markaların hedef kitleleriyle buluşurken dikkat etmeleri gereken en önemli unsurlardan biri olan görsel tasarımların nasıl olması gerektiği ile ilgili bir yazı kaleme aldı.

Furkan Reis’in “Sosyal Medya İçeriklerinde Tasarım İpuçları” başlıklı yazısı:

Sosyal medya içerikleri, metin ve görsel olarak bir bütünlük sunmaktadır. İyi bir yazılmış bir metin ile iyi tasarlanmış bir görseli bir araya getirdiğinizde vermek istediğiniz mesajı en efektif şekilde hedef kitlenizle buluşturabilirsiniz.

Sosyal medya mecralarında yayın yapan markaların hedef kitleleriyle buluşurken için dikkat etmeleri gereken en önemli unsurlardan biri de içeriklerinin görsel tasarımları olmalıdır. Ülkemizde internet kullanan 46.3 milyon kişiden 42 milyonu aktif bir şekilde sosyal medya kullanıyorken; sizin, rakiplerinizden farklılaşarak mesajınızı hedef kitlenizin dikkatini çekecek bir görsel tasarım ile sunuyor olmanız gerekiyor.

Öncelikle markanızın sosyal medya iletişim stratejisi doğrultusunda hangi sosyal medya mecralarını kullanacağınızı belirliyor olmanız gerekiyor. Çünkü her bir sosyal medya mecrasının görsel tasarım boyutları birbirinden farklıdır.

Yine stratejiniz doğrultusunda kullanılacak mecra ile birlikte yapacağınız görsel tasarımda bulunduğunuz sektör ve hedef kitlenizin yapısı, görsel tasarımınız içerisinde önemli bir unsur olarak varlığını gösterecektir. Genç dinamik bir hedef kitleye hitap ederken canlı renkleri görsel tasarımınızda kullanmaktan asla korkmayınız.

Artık sosyal medya kullanıcıları takip ettikleri markalardan tek düze iletişim mesajları görmek istemiyor. Bu yüzden hedef kitlenizin dikkatini çekmenin bir diğer yolu da görsel tasarımınızda bir hikayeleştirme önem kazanıyor. Özellikle kullanıcıya life style görsel tasarımlarla mesajınızı iletirseniz, daha çok dikkatini çekerek sizinle etkileşime geçmesinde büyük bir fayda sağlarsınız.

Görsel tasarımlarınızı gerçekleştirirken dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise stok fotoğraf kullanımı. Sosyal medya iletişimi sergileyen markanın görsel tasarımında kullanacağı hedef kitlesinden bağımsız bir stok görsel, hedef kitlenin marka ile olan arasındaki bağı görsel zedeleyerek efektifliğini yitirmesine sebebiyet verecektir.

Tasarlayacağınız sosyal medya görsellerinde markanızın mesajını mümkün olduğunca sosyal medya içerik metninde yer vermeniz, görsel açıdan tasarımınızı sadeleştirerek daha kaliteli bir görünüm kazanmasına yardımcı olacaktır. Zaten özellikle Facebook ve Instagram, medya satınalma süreçlerinde görsel tasarımlardaki metinler için %20 kuralı uygulamaktadır. Bu da sizi ister istemez reklam vereceğiniz tasarımda kullanacağınız metin boyutunu azaltmanıza yönlendirecektir.

Dikkat edilmesi gereken tüm bu unsurların yanı sıra son olarak da, telif konusuna dikkat edilmesi gerekmektedir. Kullanacağınız görselleri seçerken arama motorlarının indekslemiş olduğu birçok görselin telif hakkının olduğunu belirtmekte fayda var. Telifsiz görseller içinse ücretli ve ücretsiz birçok kaynak web sitesinden yararlanabilirsiniz.