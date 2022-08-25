SpaceX ve T-Mobile güçlerini birleştiriyor

Twitter üzerinden açıklama yapan SpaceX, T-Mobile ile ortak canlı yayın gerçekleştireceklerini duyurdu.

Uydu internet hizmetiyle dünyanın en önemli internet sağlayıcıları arasında yerini alan SpaceX, yeni bir işbirliğiyle kullanıcıların karşısına çıkıyor.

2019 yılından bu yana 3 bin 100’den fazla uydu fırlatan SpaceX, yüz binlerce uydu interneti abonesine sahip. Mobil operatörlerle de çalışma yürütmek isteyen firma, yarın gerçekleştirilecek canlı yayında açıklama yapacak.

Yarın yapılacak açıklamada SpaceX’in T-Mobile ile iş birliğine giderek 5G alanına girmesi bekleniyor. 5G teknolojisi, günümüzde fiber internet hızlarına ulaşabiliyor. Elon Musk’ın bu durumu avantaja çevirip daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefleyeceği tahmin ediliyor.

SpaceX Twitter’da yaptığı açıklamada, “Yarın akşam Elon musk ve T-Mobile CEO’su Mike Sievert, bağlantıyı artırma planlarını açıklayan ortak bir etkinlik gerçekleştirecek.” ifadelerine yer verdi. Etkinlik SpaceX’in Güney Teksas’taki Starbase fırlatma sahasında gerçekleşecek.