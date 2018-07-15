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Spectre Güvenlik Açığı Koruması Chrome’u Yavaşlatacak

Bahadır 15 Temmuz 2018 Haberler Yorum Yazın

Google'ın web tarayıcısı Chrome, piyasanın %60'ını ele geçirmiş durumda. Bu popüler tarayıcı Chrome, yeni sürümünde ara yüz değişimi ile beraber geliyor. Bu güzel hareket ise kaputun altındaki yoğun çalışmayı gizleyemedi. Chrome, bilgisayar işlemcilerindeki güvenlik açıkları için koruma geliştirdi.

Meltdown ve Spectre

Meltdown sadece Intel işlemcili bilgisayarları etkilerken, Spectre neredeyse tüm modern işlemcileri etkiledi. AMD ve Intel dışında akıllı telefon işlemcileri Arm tabanlı işlemciler de dahil. Chrome'a gelen yeni koruyucu güncellemesi ise SpectreEye özgü. Yani Spectre problemi sebebi ile Chrome %13 ile %17 arasında daha fazla RAM tüketimine sebep olacak.

Spectre, uygulamalar arasındaki yalıtımı absorbe eder ve programların kandırılmasını ve bilgilerin sızdırılmasını sağlayabilir. Spectre, Meltdown'dan daha güçlü olduğu gibi aynı zamanda yama yapmak da daha zordur.

Bu güvenlik açığını geliştirmek için çalışan Google, Chrome'a önlemler aldı. Bu önlemlerde daha fazla RAM tüketimine sebep olacak ve düşük RAM'li cihazlar daha yavaş çalışacak. Kötü bir haber daha, bu koruma deaktif edilemiyor. Site yalıtımı adındaki bu özellik sürekli açık halde çalışacak.

Uzmanlar bu konuda sıkı çalıştıklarını ve daha düşük RAM tüketimi için çözümler aradıklarını belirtiyorlar.

Mobilde durum nedir

Mobil işlemcilerde de bulunan bu açık için Android Chrome uygulamasında da çalışma var. Fakat çok fazla güç tüketimi sebebi ile henüz yayına verilmedi.

Sürekli artan RAM tüketimi bu güncelleme ile daha da fazla artacak ve yapacak tek şey yeni güncellemeleri beklemek olacak.

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