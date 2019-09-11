Spor güvenliği teknolojileri kulüp ve taraftar bağını güçlendiriyor

Güvenlik teknolojileri ile donatılan stadyum ve salonlara olan ilgi arttı.

Bu sayede aileler, stadyumlara ve salonlara gönül rahatlığı ile maç izlemeye gidebiliyor. Sensormatic, sunduğu yüksek çözünürlüklü kameralar, akıllı video yönetim sistemi ve isteğe bağlı olarak entegre edilebilen yüz tanıma teknolojisi, yangın algılama ve sesli anons sistemleriyle stadyum ve salon güvenliğini üst seviyeye çıkarıyor.

Gelişen teknolojiyle birlikte Türkiye’de de akıllı spor merkezleri dönemi başladı. Stadyumlar ve spor salonları, dijital altyapılarla donatılırken, kamera ve sensörlerin topladığı veriler sayesinde taraftarların güvenliği en üst seviyeye çıkarıldı. Akıllı bilet uygulamasıyla girişler kontrol altına alındı, stadyumlara ve salonlara yapılan yatırımlarla konfor düzeyi artırıldı.

Genelde bulundukları şehrin ya da semtin simgesi haline gelen stadyumlar, içinde barındırdıkları kulüp mağazaları, eğlence ve ağırlama alanlarıyla, taraftarlar için stadyum turu fırsatı sunmaları gibi unsurların da etkisiyle neredeyse 24 saat yaşam merkezleri haline dönüşmeye başladı.

25 yıllık tecrübesiyle, farklı sektörlere ve ihtiyaca özel tasarladığı marka bağımsız çözümlerle öne çıkan Sensormatic, stadyumların yanı sıra basketbol, voleybol ve hentbol gibi farklı branşların oynandığı salonlara yönelik spor güvenliği çözümleriyle dikkat çekiyor. Sunduğu teknolojiler Türkiye ve Avrupa’daki kulüplerin öncelikli tercihi olan Sensormatic, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün maçlarını oynadığı Vodafone Park ve Akatlar Spor Kompleksi ile birlikte yeni teknolojilerle donatılan Çorum Stadyumu için kapsamlı projelere imza attı.

Tüm yapıyı tek bir merkezden kontrol altına alabilen Sensormatic çözümleri, 2 megapikselden 30 megapiksele varan yüksek çözünürlüklü kameralar, akıllı video yönetim sistemi ve isteğe bağlı olarak entegre edilebilen yüz tanıma teknolojisi, yangın algılama ve sesli anons sistemleriyle stadyum ve salon güvenliğini üst seviyeye çıkarıyor.

Tüm yapıyı tek bir merkezden kontrol altına alabilen Sensormatic çözümleri, 2 megapikselden 30 megapiksele varan yüksek çözünürlüklü kameralar, akıllı video yönetim sistemi ve isteğe bağlı olarak entegre edilebilen yüz tanıma teknolojisi, yangın algılama ve sesli anons sistemleriyle stadyum ve salon güvenliğini üst seviyeye çıkarıyor.

Kameralar önemli, ya insan kaynağı?

Günümüzde güvenlik teknolojileri denildiğinde akla ilk olarak güvenlik kameraları gelse de bu toplamın yalnızca bir bölümünü oluşturuyor. Güvenlik kameraları kendi içlerinde sahip oldukları teknolojiler, çözünürlük seviyeleri, merkezi bir yönetim portalı üzerinden anlık olarak yönetilip yönetilemedikleri, önceden belirlenmiş senaryolara göre alarm üretip üretememeleri gibi çok sayıda kritere göre ayrışabiliyor. Bu kriter zenginliği nedeniyle stat ve salon gibi, on binlerce taraftarın aynı anda bulunduğu ortamlar için yalnızca kamera sistemlerine sahip olmak yeterli olmayabiliyor. Bu nedenle hem kulüp hem de güvenlik personellerinin işlerini daha iyi yapmalarını sağlayacak görüntüleri kesintisiz ve kaliteli olarak alabilmeleri gerekiyor.

Sensormatic, bu noktada yalnızca sistemlerin kurulumunu gerçekleştirmiyor, aynı zamanda kurulumu yapılan teknolojilerin emniyet güçlerinin, kulübün ve federasyonun süreçlerine uygun yönetilmesini sağlayacak uzman insan kaynağını da sağlıyor.

Eski nesil sistemlerde, görüntü kalitesinin yeterli olmaması nedeniyle güvenlik güçleri kıyafet renginden tanımlama yapmaya çalışırken yeni çözümlerle doğrudan kişinin yüzü görüntüleyebiliyor. Böylelikle maç esnasında sorun çıkaran kişiler, diğer taraftarların maç izleme keyfini bozmayacak şekilde uzaktan ve doğru tespit edilerek, maç bitimine kadar takip edilebiliyor. Güvenlik birimleri, ilgili kişiyi tespit ederek olayın türüne göre gerekli aksiyonları alıyor. Önceden belirlenmiş senaryolara göre, taraftarların bulunmaması gereken koridor, soyunma odaları, güvenlik merkezi gibi alanlara izinsiz bir giriş olması durumunda da sistem gerekli alarmları üreterek müdahale edilmesine olanak sağlıyor.

Stadyumlarda her şey kayıt altında

Sensormatic’in sunduğu video izleme çözümü, yüksek çözünürlüğe sahip tek bir kamerayla çok geniş bir alanın izlenebilmesine de olanak sağlıyor. Böylece 45 bin kişilik büyük bir stadyum, ortalama 55 kamerayla kayıt altına alınabiliyor. Bu 55 kameradan alınan hem canlı hem de kayıtlı görüntülerle hiçbir tereddüde yer bırakmadan eşkâl tanımlaması yapılabiliyor. Yüksek veri sıkıştırma özelliğiyle veri optimizasyonu sunan çözüm sayesinde daha az veri depolama alanına ihtiyaç duyuluyor. Sistemin bu yeteneği sayesinde bant genişliği ihtiyacı da en az düzeyde tutularak maliyetler düşürülebiliyor.

Dedektörler sayesinde yangın riski en aza indiriliyor

Bu alanlarda olası yangın riski de kurulan sistemlerle en aza indiriliyor. Sistem kapsamında, stadyum ya da ilgili spor alanında farklı noktalara dedektörler yerleştiriliyor. Bütün sistemler BİS (Bina Yönetim Sistemi) üzerinden kontrol edilerek, tek bir platform üzerinden yönetimi sağlanıyor. Güvenlik sistemlerinin kesintisiz biçimde entegre çalışması ve akıllı uyarılar oluşturması sayesinde tesis içinde yaşanan olumsuzluklar alan bazında tespit edilerek, Acil Anons sisteminin devreye girmesi sağlanıyor. Bu noktada acil anons sisteminin net duyulabilecek ve anlaşılabilecek ses kalitesi sunması önem taşıyor.

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