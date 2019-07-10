Spotify’da En Çok Çalınan Düğün Müzikleri

Düğün müziklerinizi seçerken bu listeye göz atmayı unutmayın!
Yaz mevsiminin en hareketli sezonu başladı. Beraberinde çiftleri de evlilik heyecanı sardı. Bu heyecanın merkezinde ise elbette o en mutlu gün “düğün” yer alıyor. Mekan seçimleri çoktan bitti ama romantik danslardan eller havaya anlarına kadar tüm düğüne eşlik eden müzikler hazır mı? İçiniz rahat olsun. Herkesin müziğe her an her yerde sınırsız erişimini sağlayan Spotify, Türkye’de kullanıcılar tarafından oluşturulan düğün çalma listelerine en çok eklenen şarkıları sizler için derledi.
İster oyun havası ister en hareketli pop şarkıları ister nostalji arayanlar…. Düğün müziklerinizi seçerken başucu kaynağınız olacak 30 şarkı Spotify’dan size düğün hediyesi!
Düğün çalma listelerine en çok eklenen şarkılar:
Sezen Aksu – Rakkas
Ömer Faruk Bostan – Erik Dalı / Sendemi Oldun Ankaralı / Huriyem
Tarkan – Gül Döktüm Yollarına
Coşkun Direk – Ankara’nın Bağları
Pharrell Williams – Happy – From “Despicable Me 2”
Sezen Aksu – Onu Alma Beni Al
Duman – Senden Daha Güzel
Sezen Aksu – Kaçın Kurası
Sezen Aksu – Seni Yerler
Bruno Mars, Mark Ronson – Uptown Funk
Mezdeke – Ya El Yelil
Tarkan – Ölürüm Sana
Fatih Ürek – Hadi Hadi
Metin Arolat – Dert Değil
Sezen Aksu – Kutlama
Tarkan – Şımarık
MFÖ – Ele Güne Karşı
Babutsa – Yanayım Yanayım
Tarkan – Kuzu Kuzu
Serdar Ortaç – Karabiberim
Ed Sheeran – Shape of You
Mirkelam – Tavla
Emel Müftüoğlu – Hovarda
Rengin – Aldatıldık
Kenan Doğulu – Ben Güzelden Anlarım
Özdemir Erdoğan – Bana Ellerini Ver
Ed Sheeran – Thinking out Loud
Gülşen – Bangır Bangır
Coşkun Direk – Misket
Yüksek Sadakat – Haydi Gel İçelim
Kimler Neler Demiş?