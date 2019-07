Spotify’da En Çok Çalınan Düğün Müzikleri

Düğün müziklerinizi seçerken bu listeye göz atmayı unutmayın!

Yaz mevsiminin en hareketli sezonu başladı. Beraberinde çiftleri de evlilik heyecanı sardı. Bu heyecanın merkezinde ise elbette o en mutlu gün “düğün” yer alıyor. Mekan seçimleri çoktan bitti ama romantik danslardan eller havaya anlarına kadar tüm düğüne eşlik eden müzikler hazır mı? İçiniz rahat olsun. Herkesin müziğe her an her yerde sınırsız erişimini sağlayan Spotify, Türkye’de kullanıcılar tarafından oluşturulan düğün çalma listelerine en çok eklenen şarkıları sizler için derledi.

İster oyun havası ister en hareketli pop şarkıları ister nostalji arayanlar…. Düğün müziklerinizi seçerken başucu kaynağınız olacak 30 şarkı Spotify’dan size düğün hediyesi!

Düğün çalma listelerine en çok eklenen şarkılar:

Sezen Aksu – Rakkas

Ömer Faruk Bostan – Erik Dalı / Sendemi Oldun Ankaralı / Huriyem

Tarkan – Gül Döktüm Yollarına

Coşkun Direk – Ankara’nın Bağları

Pharrell Williams – Happy – From “Despicable Me 2”

Sezen Aksu – Onu Alma Beni Al

Duman – Senden Daha Güzel

Sezen Aksu – Kaçın Kurası

Sezen Aksu – Seni Yerler

Bruno Mars, Mark Ronson – Uptown Funk

Mezdeke – Ya El Yelil

Tarkan – Ölürüm Sana

Fatih Ürek – Hadi Hadi

Metin Arolat – Dert Değil

Sezen Aksu – Kutlama

Tarkan – Şımarık

MFÖ – Ele Güne Karşı

Babutsa – Yanayım Yanayım

Tarkan – Kuzu Kuzu

Serdar Ortaç – Karabiberim

Ed Sheeran – Shape of You

Mirkelam – Tavla

Emel Müftüoğlu – Hovarda

Rengin – Aldatıldık

Kenan Doğulu – Ben Güzelden Anlarım

Özdemir Erdoğan – Bana Ellerini Ver

Ed Sheeran – Thinking out Loud

Gülşen – Bangır Bangır

Coşkun Direk – Misket

Yüksek Sadakat – Haydi Gel İçelim