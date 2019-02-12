Spotify Reklam Engelleyici Kullananların Hesabını Kapatabilir

Spotify, reklam engelleyici kullanan hesapları açıkça yasaklayacağını söyleyen hizmet şartları sözleşmesini yeniledi.

Spotify kullanıcı sözleşmesindeki ilgili madde aşağıdaki gibi;

Aşağıdakilere hiçbir nedenle izin verilmemektedir:

Spotify Hizmetindeki reklamların atlatılması veya engellenmesi ya da Spotify Hizmetindeki reklamları engellemek üzere tasarlanmış araçların oluşturulması veya dağıtılması.

Spotify Reklam engelleme yasağından korunmak

Spotify kullanıcıları için seçim çok basit. Reklamları görmemek veya duymamak istiyorsanız premium üyeliğe geçmelisiniz. Ödeme yapmayı göze alamıyorsanız reklamları dinleyerek ücretsiz hizmet almaya devam edebilirsiniz. Burada reklamların rahatsız edici boyutlara ulaşması tartışmalı bir konu. Fakat reklamların severek kullandığınız servisin size daha iyi hizmet sunmasına sebep olduğunu unutmamalısınız.

Bunun dışında Spotify alternatiflerine de yönelebilirsiniz.

Mart ayında sözleşmeyi uygulamaya başlayacağı konuşulan Spotfiy'in kullanıcıları gerçekten yasaklaması olası mı hep birlikte göreceğiz. Muhtemelen hesap kapatılması yerine müzik dinlemenin pasif hale getirilmesini bekliyoruz.