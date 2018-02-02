Ana Sayfa / Haberler / Spotify ve Discord birleşerek oyunlar daha kaliteli hale geliyor

Spotify ve Discord birleşerek oyunlar daha kaliteli hale geliyor

Doğukan 02 Şubat 2018 Haberler Yorum Yazın

Spotify ve Discord milyonlarca oyunculara yeni bir müzik deneyimi sunuyor. Spotify ve Discord birleşerek oyun heyecanı kat kat artıyor. Oyun içinde grup olarak müzik keyfi yaşamak ve oyun müziklerini paylaşmak  artık çok kolay.

Spotify ve Discord oyunu daha üst düzeye taşıyarak  oyun deneyimini kaliteli bir hale getirmeye çalışıyor. Oyun içi chat özelliğini ve müziği birleştirerek yepyeni entegrasyonun  eğlencesine varmak için Discord içinde yer alan “Ayarlar” bölümünü açmanız ve “Bağlantılar” sekmesine girip hesabınızı Spotify ile birleştirmeniz yeterli.

Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra müzik ve oyun heyecanını bir arada yaşamaya hazırsınız.

Yeni Oyun Müziklerinizi Bulun

Bu yeni entegrasyon ile tüm favori müziklerinizi anlık olarak seçip, arkadaşlarınız ile paylaşabilirsiniz. Bu platforma bağlı iseniz, o anda dinlediğiniz müziği gösteren bir etiket alıyorsunuz.

Etiketler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hakkında Doğukan

Güncel teknolojiye dair haberler ve yardım konuları.
Petabayt © 2018 Tüm hakları saklıdır