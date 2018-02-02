Spotify ve Discord birleşerek oyunlar daha kaliteli hale geliyor

Spotify ve Discord milyonlarca oyunculara yeni bir müzik deneyimi sunuyor. Spotify ve Discord birleşerek oyun heyecanı kat kat artıyor. Oyun içinde grup olarak müzik keyfi yaşamak ve oyun müziklerini paylaşmak artık çok kolay.

Spotify ve Discord oyunu daha üst düzeye taşıyarak oyun deneyimini kaliteli bir hale getirmeye çalışıyor. Oyun içi chat özelliğini ve müziği birleştirerek yepyeni entegrasyonun eğlencesine varmak için Discord içinde yer alan “Ayarlar” bölümünü açmanız ve “Bağlantılar” sekmesine girip hesabınızı Spotify ile birleştirmeniz yeterli.

Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra müzik ve oyun heyecanını bir arada yaşamaya hazırsınız.

Yeni Oyun Müziklerinizi Bulun

Bu yeni entegrasyon ile tüm favori müziklerinizi anlık olarak seçip, arkadaşlarınız ile paylaşabilirsiniz. Bu platforma bağlı iseniz, o anda dinlediğiniz müziği gösteren bir etiket alıyorsunuz.