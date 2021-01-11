Star Wars hologram teknolojisi bu yıl akıllı telefonlarda gerçek olmayı vaat ediyor

Orijinal 1977 Star Wars filmi, daha sonra Star Wars adıyla piyasaya sürüldü. Bölüm IV: Yeni Bir Umut “nesiller boyu yönetmenlere ve diğer yazarlara ilham verdi. Prenses Leia’nın droid R2-D2’den Obi-Wan Kenobi’ye ve Luke Skywalker’a holografik yayını da bilim adamı Taylor Scott’a ilham verdi.

15 yaşında ilk patent başvurusunda bulunan bilim insanı, sevgili droidinin klasik filmde yarattığı gibi hologramlara hayat vermekle meşgul. Ve Bay Scott tarafından kurulan San Diego merkezli IKIN şirketi hedefe ulaşmanın eşiğindedir. Pazartesi gününden itibaren CES sırasında IKIN, uygun fiyatlı olmayı ve cihazdaki içeriği 3D hologramlara dönüştürmeyi vaat eden geliştirilmekte olan bir akıllı telefon aksesuarını tartışmak için potansiyel satıcılar ve yatırımcılarla bir araya gelecek.

Taylor Scott , “Yıllardır insanlar holografik iletişimi bir tür idealleştirilmiş büyülü gelecek olarak görüyorlardı. dedi. IKIN aksesuarları, özel bir patentli kimyasal polimer lens kullanılarak Android veya iOS akıllı telefonlardan gün ışığında görüntülenebilen 3D hologramlar oluşturacağını açıkladı.

IKIN’in kendisi holografik içerik yaratacak. Şirket zaten oyunlar ve teknik demolar geliştirdi. Ancak ileride mobil uygulama geliştiricilerinin bu teknolojiyi lisanslaması beklenmektedir. Hologramları piyasaya sürmek için tüketiciler özel bir aksesuar satın alacaklar. Bir akıllı telefon boyutuna göre tasarlanmış ve tam anlamıyla çok boyutlu bir dünyaya açılan bir portal görevi gören bir cihaz.

Örneğin, akıllı telefonunuzun fotoğraf galerisini bir kişi bir sanat galerisine bakıyormuş gibi keşfedebilirsiniz. Ve uygun görüntüleri seçtiğinizde, bunlar 3 Boyutlu olarak gösterilecek ve kontrol edilebilecekler (örneğin, nesneleri döndürme ve büyütme). Benzer etkileşim, oyunlarda parmaklarınız bir kontrolör görevi görerek kullanılabilir. Video konferans ve toplantıların gerçek derinliği olabilir. IKIN CTO’su Joe Ward , “Teknolojimizin oyunların dışında birçok kullanımı var ” dedi. ” Birden çok ekran işlevselliği, sosyal medya ile etkileşim. Tüm bu ekosistemi gerçekten kullanacağız.”

IKIN, ilk akıllı akıllı telefon aksesuarlarını bu yıl içinde piyasaya sürmeyi planlıyor. Marka adı RYZ olan ürün, her kullanıcıya ve kullanıldığı ortama uyum sağlayan yapay zekaya güveniyor. Hologram çıktısı, kullanıcının gözlerinin ve başının konumuna ayarlanacaktır.

Şirket halihazırda daha büyük hologramları gösterebilen cihazlar geliştiriyor. IKIN, 13 milyon doların üzerinde yatırım topladı ve en az 10 milyon dolar daha toplamak için stratejik ortaklıklar arıyor. Bay Scott , ” Bu tamamen yeni bir teknoloji biçiminin ilk versiyonu ” dedi. ” Kullanıcının mobil ortama duygusal katılımına gelince, bu bizi yıllardır hayalini kurduğumuz Star Wars’tan fütüristik fikrin somutlaştırılmasına götürecek niteliksel bir sıçrama . ”

Bakalım teknoloji, kitle pazarı üzerinde minimum etkiye sahip başka bir gösterişli gösteri mi?