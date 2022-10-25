Steam indirimi için geri sayım başladı

Oyun tutkunları tarafından takip edilen Steam indirimleri 25 Ekim tarihinde başlıyor. Oyun severler için düzenlenen indirimler sayesinde bir çok oyun indirimli fiyatı ile satışa çıkıyor. Her yıl belirli aralıklarla yapılan indirim bu sene 25 Ekim salı günü saat 20.00’de başlayacak. İndirim süresi 1 Kasım salı günü saat 20.00’da bitecek.

Steam, indirime girecek oyunların listesini açıklamadı. Ancak korku oyunları severler için büyük bir indirim fırsatı olacak.

Geçtiğimiz yıl Red Dead Redemption 2 (RDR 2) ve Cyberpunk 2077 de indirime girmişti. Bu sene indirime girmesi beklenen oyunlar arasında Resident Evil serisi, Outlast, Amnesia gibi korku oyunları da bulunuyor.

Bir indirim de Kasım ayında yapılacak. Steam Sonbahar İndirimleri olarak geçen bir diğer indirim de 22-29 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Steam, iki yılda inanılmaz bir büyüme kaydederek milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Platform üst üste rekorlar kırmaya da devam ediyor. En son yapılan açıklamaya göre 30 milyonu aşkın kullanıcıya sahip olduğu belirtildi.