Steam Kullanıcılarının En Çok Kullandığı Donanımlar Belli Oldu

Herkes bilgisayar toplarken piyasanın altını üstünü getirerek araştırıyor, soruyor değil mi?

Bu yazıda işinizin kolaylaşacağını düşünüyorum. Steam kullanıcılarına anket yapıldı ve Ocak 2018 tarihine göre Steam kullanıcılarının en çok kullandığı donanımlar belli oldu.

En İyi Ekran Kartı

Valvenin yayınladığı ankete göre, ekran kartı konusunda kullanıcılara göre en iyisi yüzde 86,4’ünün tercihi Nvidia oluyor. Intel yüzde 5,2 ile üçüncü sırada. Ekran kartı modeli ise Nvidia GeForce GTX 1060 oluyor. Bu ekran kartı 1080p kalitesinde neredeyse bütün oyunları güzel bir performans ile oynatabiliyor. 3 GB RAM ve 6 GB RAM olarak 2 çeşit olarak bulunan ekran kartı fiyat ve performans olarak en yüksek başarısına sahip.

En Çok Kullanılan İşlemci

Intel, güvenlik risklerinden dolayı ağır eleştiri altında kaldı ve Ocak ayını çok mutlu bir şekilde atlatamadı fakat Steam kullanıcılarına göre yüzde 91,7’luk bir pay ile mükemmel bir sonuç alarak işlemci konusunda lider olarak geliyor. Eskiden daha çok AMD işlemciyi fiyat uygunluğundan dolayı tercih ediliyordu fakat AMD fiyatları Intel ile yarışmaya başlayınca kullanıcılar Intel’e geçiş yaptılar.

En Çok Tercih Edilen RAM

2018 Ocak ayının en popüler RAM’leri 8 GB RAM’ler oluyor. Fakat oyunlar geliştikçe ileriki zamanlarda 16 GB RAM tercih edilmesi bekleniyor.

En Çok Kullanılan Çözünürlük

Kullanıcıların yüzde 71,1’i 1920 x 1080p Full HD çözünürlüğe sahip monitörler kullanıyorlar. İkinci sırada 1366 x 768p’lik çözünürlük bulunuyor. Üçüncü sıra ise yüzde 3,5 ile 2560 x 1440p’lik monitörler kullanıyorlar. Dördüncü sırada yüzde 2 ile 4 k monitörler var. Steam kullanıcılarının yüzde 34,8 i ise çift monitör kullandığını söyledi.

En Çok Kullanılan Depolama

Kullanıcılarının yüzde 63,7’si 1 TB depolama kullandığı ortaya çıktı. Bu oran geçen aya göre yüzde 2,3 bir büyümenin olduğu gözüküyor. Fakat ankette HDD ve SSD ayrılmamış bu biraz kafa karıştırıyor. Oyunlarda asıl önem taşıyan aslında SSD olarak tercih ediliyor.