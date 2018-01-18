Stolk 2. Sezon Ümit Erdim ile Başladı

Açıldığı günden itibaren Youtube kanalları arasında farkını gösteren Stolk kanalı, ilk sezonunu bitirdi. Kendine has tarzıyla güzel bir takipçi kitlesi yakalayan kanalın, yeni sezonun videosu da yayınlandı.

Stolk’un ikinci sezonu başlıyor

Stolk, 2.sezon’da yenilikleri ile de adından çok söz ettireceğe benziyor. Yeni sezonda konuklar, muhabirler, skeçler ve müzikal performanslarla yine bizlere güzel dakikalar sunacak. Kısacası dolu dolu bir daha da eğlenceli bir Stolk geliyor.

İkinci sezon sunucusu; Ümit Erdim

Yeni sezonda ise kanalın sunuculuğunu Ümit Erdim yapacak. Ümit Erdim, 2003 ve 2006 yıllarında arasında Hayat Bilgisi adlı dizide “Var mısın Arif” rolü ile şov dünyasına katıldı. Son dönemde “Benzemez Kimse Sana” isimli Tv programında birbirinden güzel taklitleriyle ekranımızı şenlendiriyordu. Bu sezonda ise Stolk kanalında bizleri eğlendirmeye devam edecek.

Stolk Ekibinde Değişiklik Yok

Stolk’un sayısı 15’i bulan ekibindeki yazarlar, post-prodüksyon ve yapımcısında ise değişiklik olmadı. Bize harika içerikler çıkaran bu ekip, projeye aynen devam ediyor.

İlk videosunda Ümit Erdim, sezona harika bir giriş yaptı

Oyunculuğu, müzikal yetenekleri, renkli kişiliği ve içimizden birisi olarak çok sevilen Ümit Erdim sezona giriş videosunda çok iyi bir iş çıkardı. İlk videosunda ünlülerde mesajlarıyla Ümit Erdim’in Stolk’u sunmasına ne kadar sevindiklerini anlattılar. Gökhan Keser, İbrahim Büyükak, Hayrettin, Danla Bilic, Ziynet Sali, Emre Karayel, Derya Şensoy, Pascal Nouma ve İrem Derici sevgilerini esprili bir şekilde ilettiler.

Stolk, bu sezonda videolarına muhabirler ve konuklar ekleyerek, müzikal ve skeç performanslarını arttırarak çok daha zengin bir içerikle devam edecek.

Stolk’un tüm paltformlarda toplam 2.3 milyon abonesi bulunuyor. Facebook, Youtube, Instagram ve Twitter üzerinden yayınlarını sergileyen kanalın şimdiye kadar yapılmış 160 videosu bulunuyor ve toplamda 200 milyon görüntüleme ve 400 dakika izlenmiş durumda. Şimdiye kadar Türkiye’de bulunan üniversitelerin neredeyse yarısından davet almış ve bir çok ünlü CEO’nun sempatisini kazanmış bir kanal.

Stolk’un şimdiye kadar ABD krizinden tutun da eski sevgililere kadar ürettiği eğlenceli içerikleri bulunmakta. Yeni sezondaki videolarını merakla bekliyoruz.

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