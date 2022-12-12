Street Fighter 6’nın Türkiye fiyatı belli oldu

Street Fighter’ın altıncı oyununun çıkış tarihi ve fiyatı oyun severler tarafından merakla bekleniyordu.

Street Fighter 6 ‘nın daha önce PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series ve PC için çıkacağı duyurulmuştu. Dövüş serisi olan Street Fighter 6, 2 Haziran 2023 tarihinde oyun severlerle buluşacak. Oyunun ön sipariş satışları başladı. Street Fighter 6, 599 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Street Fighter 6’nın diğer serilere göre iyi bir satış yapacağı ve sorunsuz bir şekilde oynanacağı belirtiliyor. Daha önce özellikle 5 serisinde sunucu sorunları oyun severlerin peşini bırakmamıştı.

Alınan bilgiye göre Street Fighter 6, Fighting Ground, World Tour ve Battle Hub isimli üç yeni mod daha sunulacak.