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Street Fighter Mobil Sürümü ile Geri Dönüyor: Puzzle Fighter

The Nur 02 Eylül 2017 Oyun Dünyası Yorum Yazın

Street Fighter, Capcom'un 90'lı yılların efsane atari oyunuydu. Seri tutunca onlarca farklı oyun modeli daha sunuldu. Bunlardan birisi de Super Gem Fighter isimli bir oyundu. Daha sonra Puzzle Fighter adını aldı. Şimdilerde ise Puzzle Fighter ismi ile mobil cihazlara geliyor.

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iOS ve Android cihazlara geleceği duyurulan oyun klasik bulmaca oyununu ve yan karakterleri barındıracak. Bu karakterler ise Ryu, Ken, ve Chun-Li, Darkstalkers' Morrigan, Resident Evil's Jill, Mega Man X, Devil May Cry's Dante, ve Dead Rising's Frank West ve Chuck Greene olacak.

Elimizde sinematik bir tanıtım videosundan başka bir şey yok. Bu yaşta bile heyecanlandırdığını söylemeliyim.

Puzzle Fighter ne zaman çıkacak?

Önümüzdeki sene başında piyasaya sürülmesi beklenen oyunun ücretli olarak satışa sunulmasını bekliyoruz. Capcom nostaljiden beslenerek mobil dünyada yerini almaya çalışıyor. Her oyununu ücretli olarak piyasaya sürüyor.

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