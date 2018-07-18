Suudi Arabistan’da 47 Oyun Yasaklandı

Gelen ilk raporlara göre bir çocuğun Mavi Balina oyunu sebebi ile intiharı yüzünden 47 bilgisayar yasaklandı. Sonradan geçilen güncellemelere göre İntiharın Mavi Balina oyunu ile ilgili olmadığı açıklandı.

Oyunların yasaklanma sebebi ise cinsel içerk ve kötü dil olarak gösterildi. Mavi Balina ile intihar haberi ise çocuğun babası tarafından yalanlanınca geri çekildi. Associated Press'e intihar sebebi netleşmiş değil.

Yasaklanan oyunlar ise Pazartesi günü duyuruldu ve liste en son 2 Temmuz tarihinde güncellenmiş.

Yasaklanan oyunlar arasında bağımsız oyunlarda bulunuyor.

İşte yasaklı oyunların tam listesi:

Agents of Mayhem

Assassins Creed 2

Attack on Titan 2

Bayonetta 2

Clash of the Titans

Dante's Inferno

Dead Rising 3 Apocalypse Edition

Deadpool

Deception IV: The Nightmare Princess

Deus Ex Mankind Divided

Devil's Third

DmC: Definitive Edition

Dragon Age: Inquisition

Dragon's Dogma: Dark Arisen

Draw to Death

Final Fantasy Dissidia

Fist of the North Star: Ken's Rage 2

God of War 1

God of War 2

God of War 3

Grand Theft Auto V

Heavy Rain

Hitman: Absolution (2012)

Life is Strange

Mafia 2

Mafia 3

Metro Redux

Okami

One Piece Burning Blood

Past Cure

Prison Architect

Resident Evil 5

Resident Evil 6

Saints Row IV

SplatterHouse

Street Fighter V

Street Fighter 30th Anniversary

The Order 1886

The Saboteur

The Witcher 3

The Nonary Game

Thief

Vampyr

Watch Dogs

Wolfenstein 2

Wolfenstein: The New Order

YO-KAI WATCH

Mavi Balina ve intihar vakaları 2013 yılından bu yana medyada geniş yer buluyor. Fakat oyun bir platformda bağlı değil ve şehir efsanesi olasılığı konuşuluyor. Sosyal medyada konuşulanlara göre kötü niyetli kişiler kurbanların elektronik aletlerine sızıyorlar ve sms veya internet üzerinden çocuklara ulaşarak onlara görevler veriyorlar. Söylentilere göre ilk görevler korku filmi izlemek gibi basit bir dizi görevi içeriyor. Son görev ise intihar görevi oluyor.

2016 yılında Rus bir gazeteci 130 gencin bu oyun ile öldürüldüğünü söylerken kaynağı olmadığı ve ispatlanamadığı için çok fazla eleştiri aldı. Brezilya, İran, Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve daha fazla ülkede Mavi Balina oyunu iddiaları da sıklıkla yapılıyor.

Yine Rusya'da bir kişi reşit olmayan kızları intihara kışkırtmak suçlarından hapis cezası aldı. Basına yaptığı açıklamda ise bu oyun kurbanlarının biyolojik atık olduklarını ve toplumu arındırdığını belirtti.

Kaynaklar

BBC

IGN

Arabistan Medya Komisyonu