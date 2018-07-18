Suudi Arabistan’da 47 Oyun Yasaklandı

Gelen ilk raporlara göre bir çocuğun Mavi Balina oyunu sebebi ile intiharı yüzünden 47 bilgisayar yasaklandı. Sonradan geçilen güncellemelere göre İntiharın Mavi Balina oyunu ile ilgili olmadığı açıklandı.
Oyunların yasaklanma sebebi ise cinsel içerk ve kötü dil olarak gösterildi. Mavi Balina ile intihar haberi ise çocuğun babası tarafından yalanlanınca geri çekildi. Associated Press'e intihar sebebi netleşmiş değil.
Yasaklanan oyunlar ise Pazartesi günü duyuruldu ve liste en son 2 Temmuz tarihinde güncellenmiş.
Yasaklanan oyunlar arasında bağımsız oyunlarda bulunuyor.
İşte yasaklı oyunların tam listesi:
- Agents of Mayhem
- Assassins Creed 2
- Attack on Titan 2
- Bayonetta 2
- Clash of the Titans
- Dante's Inferno
- Dead Rising 3 Apocalypse Edition
- Deadpool
- Deception IV: The Nightmare Princess
- Deus Ex Mankind Divided
- Devil's Third
- DmC: Definitive Edition
- Dragon Age: Inquisition
- Dragon's Dogma: Dark Arisen
- Draw to Death
- Final Fantasy Dissidia
- Fist of the North Star: Ken's Rage 2
- God of War 1
- God of War 2
- God of War 3
- Grand Theft Auto V
- Heavy Rain
- Hitman: Absolution (2012)
- Life is Strange
- Mafia 2
- Mafia 3
- Metro Redux
- Okami
- One Piece Burning Blood
- Past Cure
- Prison Architect
- Resident Evil 5
- Resident Evil 6
- Saints Row IV
- SplatterHouse
- Street Fighter V
- Street Fighter 30th Anniversary
- The Order 1886
- The Saboteur
- The Witcher 3
- The Nonary Game
- Thief
- Vampyr
- Watch Dogs
- Wolfenstein 2
- Wolfenstein: The New Order
- YO-KAI WATCH
Mavi Balina ve intihar vakaları 2013 yılından bu yana medyada geniş yer buluyor. Fakat oyun bir platformda bağlı değil ve şehir efsanesi olasılığı konuşuluyor. Sosyal medyada konuşulanlara göre kötü niyetli kişiler kurbanların elektronik aletlerine sızıyorlar ve sms veya internet üzerinden çocuklara ulaşarak onlara görevler veriyorlar. Söylentilere göre ilk görevler korku filmi izlemek gibi basit bir dizi görevi içeriyor. Son görev ise intihar görevi oluyor.
2016 yılında Rus bir gazeteci 130 gencin bu oyun ile öldürüldüğünü söylerken kaynağı olmadığı ve ispatlanamadığı için çok fazla eleştiri aldı. Brezilya, İran, Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve daha fazla ülkede Mavi Balina oyunu iddiaları da sıklıkla yapılıyor.
Yine Rusya'da bir kişi reşit olmayan kızları intihara kışkırtmak suçlarından hapis cezası aldı. Basına yaptığı açıklamda ise bu oyun kurbanlarının biyolojik atık olduklarını ve toplumu arındırdığını belirtti.
Kaynaklar