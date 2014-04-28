Tablet PC Ekran Değişim Fiyatları Tüm Markalar

Bu yazıyı okuduktan sonra tabletinize daha iyi bakacaksınız.

Sponsorlu Bağlantılar...

Siz siz olun tablet pc'nizin ekranını kırmadan önce bir kez daha düşünün!

TABLET EKRANIM KIRILDI, TABLET PC DOKUNMATİK ÇALIŞMIYOR, TABLETİM KIRILDI, TABLETİM DÜŞTÜ, EYVAH DEDİĞİNİZİ DUYAR GİBİYİZ.

İşte size marka marka hangi tablet pc kaç liraya ekran değişimi yapılıyor tam liste. Fiyatlar güncellenecektir.

Dikkat: Satışlarını biz yapmamaktayız. Tablet pc ekran ve değişim fiyatları piyasadan toplanmıştır. Bilgi içindir.

Samsung tablet pc ekran değişimi 7 inç ekranlarda 400 TL'den başlıyor.

Samsung Note 10. 2014 modeli için ekran fiyatı 600 TL + kdv

Samsung Tab 3 Ekran Değişimi : 130 TL + KDV

Acer tablet pc ekranları 400 TL'den başlıyor. Bazı modellerinde tabletin kendisinden fazla fiyat istenebiliyor. Yetkili servis onaylı fiyat.

Amazon kindle tabletler ekran değişimi için 119$ fiyat veriliyor. Bazı modellerinin 110$ olduğunu eklemek gerek.

Apple tabletlerde modele göre ekran fiyatı verilmektedir. Fiyatlar ortalama fiyatlarıdır.

iPad 1 Dokunmatik Değişimi (ön cam) : 180 TL

iPad 1 LCD Ekran Değişimi : 200 TL

iPad 2 Dokunmatik Değişimi (ön cam) : 150 TL

iPad 2 LCD Ekran Değişimi : 200 TL

iPad 3 Dokunmatik Değişimi (ön cam) : 200 TL

iPad 3 LCD Ekran Değişimi : 200 TL

iPad 4 Dokunmatik Değişimi (ön cam) : 200 TL

iPad 4 LCD Ekran Değişimi : 200 TL

iPad Mini Dokunmatik Değişimi (ön cam) : 250 TL

iPad Mini LCD Ekran Değişimi : 250 TL

Asus 7 inç tabletler için 350 TL'den başlayan fiyatlar, 10 inç tablet pc'ler için ise 700 TL ortalama fiyatı var.

Google Nexus 7 içinde bu fiyatlar geçerli. Nexus 7 Asus üretimi bir cihazdır. Piyasada 200 TL civarında fiyatlar var. Bezel ile beraber dokunmatik ve ekran EBAY'de 22$

BlackBerry tablet için dokunmatik değişim fiyatı 200 TL'den başlıyor. Ekran için ise herhangi bir fiyat bulunamadı.

Fujitsu tabletler için ekran fiyatı bulunamadı.

Dell tabletler için ekran fiyatı bulunamadı.

HP tabletler için ekran fiyatı bulunamadı.

HTC tabletler için ekran fiyatı bulunamadı.

Lenovo tabletler için ekran fiyatı bulunamadı.

LG tabletler için ekran fiyatı bulunamadı.

Nokia tabletler için ekran fiyatı bulunamadı.

Toshiba tabletler için ekran fiyatı bulunamadı.

Aşağıdaki diğer tablet modellerinin ekran değişimi 130 TL'den başlıyor. Yurt dışından gelen cihazlar olduğu için her yerde yapanı bulamayabilirsiniz. Bazı tablet markaları yerli bile olsa hiç birisi Türkiye'de üretilmemektedir. Buna parçalar ve ekipmanlar içinde geçerlidir. Ekran koruyucular bile Çin'den gelir. Bazı modellerde ekran değişim fiyatları bilinen markalarda olduğu gibi cihazın kendisinden pahalıya mal olur.

Ainol

Archos

Arnova

Artes

Bookeen

Casper Tablet pc'ler için Fiyatlar

Casper Cta 13a Dokunmatik Ekran

80,00 TL

Casper Cta 13a Lcd Dokunmatik Ekran 120,00 TL A-E0711A Jak Şarz Soket 45,00 TL Casper Tablet CT casper-tablet-b-panel-cta-e0711a 45,00 TL Cta 10z 11z Dokunmatik Ekran 79,00 TL Casper Cta 10z Lcd Dokunmatik Ekran 120,00 TL Casper Cta-10Z Dokunmatik Ekran 80,00 TL Cta 10z 11z Lcd Ekran 79,00 TL

Codegen

Concord

Cooper

Creative

Creatone

Cube

Dark

Dente

Digiphone

Escort

Everest

Evotab

Excon

Exper

Ezcool

Firebrand

FreeBook

Frisby

General Mobile

Gigabyte

Goldmaster

Grundig

Hashtab

Hello Kitty

Hi-Level

Hometech

Huawei

Inca

Izec

Logitab

Merlion

Microsoft

Miele

Mobee

Motorola

MSI

Navitech

Next

Oblio

Ona

Onyo

Padopia

Panasonic

Pierre Cardin

Piranha

Poly

Polypad: Ekran değişim fiyatları 75 TL ile 230 TL arasında değişmekte. Model model ekran değişim fiyatları ve servis ücretleri için tıklayınız.

Praktica

Prestigio

Pritech

Pro2000

Probook

Quadro

Quatronic

Reeder

Rowell

Smarttab

Snopy

Sony

Spec

Stormax

Sunny

TouchPro

Trident

Unitab

Vestel

ViewSonic

ViPPAD

Volar

Wacom

X-Micro

Yumatu