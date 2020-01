Tales of Wind PC Sürümü Güvenli Değil Hatası Çözümü

Tales of Wind pc sürümü. Tales of Wind kurulum hatası. Tales of Wind bilgisayara indirme ve kurulum işlemleri. Tales of Wind nasıl kurulur.

Sevilen mobil mmo oyun Tales of Wind, 2 Ocak 2020 itibari ile PC sürümünü yayınladı.

Yalnız oyunu bilgisayarlarına kurmak isteyenler bir sorunla karşılaşıyor. İşte yapmanız gerekenler.

Tales of Wind PC Sürüm Kurma

ToWDownloader.exe yaygın indirilen bir öğe değil, tehlikeli olabilir.

Yukarıdaki hatayı veren bilgisayarınız indirmeyi tamamlasanız bile Windows ayrı bir uyarı verecek. Öncelikle nasıl indirmeyi tamamlayacağınızı gösterelim.

Şimdiye kadar bu hatayı veren zararsız çok fazla program görmedim. %95’i virüstür. Fakar oyunun yapımcısı neocraftstudio.com kendi web sayfasından direk dağıtım yapıyor.

Güvenip, riskleri almak sizin sorumluluğunuzda.

Uyarı veren kısmın sağındaki ok işaretine tıklayalım ve sakla seçimi yapalım. Seçimi yapınca yarım kalan indirme işlemi tamamlanacak.

Şimdi indirdiğimiz Tow kurucusu programı tekrar tıklayalım.Bu sefer Windows koruma sistemi devreye girecek.

Bu ekranda EK BİLGİ yazan kısıma tıklayalım. Daha sonra ekran değişecek;

Yine de çalıştır diyerek devam edeceksiniz.

İşte indirme ekranı da bu şekilde.

Tales of Wind PC sürüm kurulumu bu şekilde yapılabilir. Sorularınız olursa diğer oyunculara ulaşmak için yorum bölümünü kullanabilirsiniz.

Bu hataların sebebi nedir?

MMORPG tarzı oyunlar mobil ekranlarda oynanması zor olabilen oyunlardır. Bu sebeple otomatik kullanım özellikleri verilir. Tales of Wind’i PC üzerinden oynamak için çok fazla talep olunca bilgisayardan açabilmek için emülatörler kullanılmaya başlandı.

Firma bunun önüne geçmek için özel bir PC sürümü yerine kendi emülatörünü yaptı diyebiliriz. İşte uyarılar bu sebeple çıkıyor.