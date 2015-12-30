Tay TV Frekans Değişti Artık HD Olarak Yayında

Yarışseverlerin en sevdiği kanal Tay Tv artık HD yayına geçti ve frekans bilgileri de değişti.

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Tay Tv kanalını düzgün izleyebilmeniz için çanak anteninizin mutlaka Türksat uydusuna ayarlı olması gerekiyor. Uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ayarları (TP, vs) menüsünü açın. Uydu adı kısmında "Türksat" seçin. Bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 12245 rakamını girin. Polarizasyon kısmında Y - Yatay (Horizontal) seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. Fec değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir siz 5/6 deneyin olmazsa farklı denersiniz.

Bütün ayarları girdikten sonra arama yaptırın.

TAY TV FREKANS AYARLARI

UYDU: TÜRKSAT 4A

FREKANS: 12245MHZ

POLARIZASYON: YATAY (HORIZONTAL)

SEMBOL ORANI: 27500

FEC: 5/6

MODÜLASYON: DVB-S2, 8PSK

Hd uydu alıcınızın olması gerektiğini unutmayın.