Tek kelimelik akım viral oldu: Türk siyasilerde katıldı

Sosyal medyada her geçen gün ortaya atılan ‘Challange’ silsilesine bir yenisi daha eklendi. One Word Challange’ı için, yapılan işi en iyi şekilde ve tek kelimeyle anlatılması istendi.

Bazı kullanıcıların dalga konusuna çevirdiği akım, “Hesabı stajyerlere mi verdiniz” esprileri alırken, kısa sürede viral oldu.

Dünyaca ünlü firmaların katıldığı akıma Starbucks, Microsoft, NASA, NBA gibi isimler de dahil oldu. Dünyaca viral olan bu akıma siyasiler de dahil oldu.

Tek kelime ile yapılan işi en iyi şekilde anlatma akımına Türk siyasileri de katıldı.

Akıma katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en iyi işini ifade ederek “Türkiye” paylaşımında bulundu.

Akıma katılan diğer siyasiler ise şu kelimeleri seçti;

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Zam”, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu “Seçim”, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan “Özgürlük”, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce “Memleket”, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “İcraat”, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş “Ankara”, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise “Hürriyet”.

Parti liderlerinin yanısıra, akıma bakanlar ve milletvekilleri de katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati “Işıltı”, TBMM Başkanı Mustafa Şentop “Millet”,Gençlik ve Spor Bakanlığı Mehmet Muharrem Kasapoğlu “ Gençlik” , Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Diplomasi”, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay “Lider”, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi “Üretim”, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik “Demokrasi”, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Sağlık”, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır “Kayısı”.