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Teknosa İstinye Parkte Apple Store Açtı

PetaBayt 7 saat önce Haberler Yorum Yazın

Türkiye'nin en büyük Teknosa Apple Store'u olarak lanse edilen İstinye Park Apple Store açıldı.

iPad, iPhone, Mac ve tüm Apple ürün ve aksesuarları burada satışa sunulacak.

Açılan bu mağaza ile beraber Teknosa'nın ülkedeki 3. Apple mağazası oldu. Diğer mağazalar ise Cevahir ve Forum İstanbul'da bulunuyor.

Demo günleri ve eğitimler verilecek

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Konusunda uzman danışmanlar bulunduğu mağazanın, gerçekten uzmanlarla mı hizmet verdiğini önümüzdeki günlerde öğrenebileceğiz.

Mağazada demo günleri ve eğitimlerde verilecek.

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