Teknosa Tekno Quiz Yarışması ile 100 TL Hediye Çeki Dağıtıyor

Yazar Haz 30, 2019

Teknosa’dan yaza özel kazandıran bilgi yarışması

Teknoloji perakendeciliği sektörünün öncüsü Teknosa, www.teknoquiz.com ’da yaza özel içerikli bir bilgi yarışması düzenliyor. Tekno Quiz yarışmasına katılan teknoloji severler, Teknosa’dan indirim kazanma fırsatı yakalıyor.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 1-5 Temmuz tarihleri arasında kazandıran bilgi yarışması Teknoquiz’i yaz konseptli özel içeriğiyle yeniden düzenliyor. İçerisinde yaza, teknoloji ve Teknosa’ya dair çoktan seçmeli sorular yer alan “Tekno Quiz” dijital bilgi yarışmasında belirlenen süre zarfında toplam 10 sorudan 6 soruya doğru yanıt vererek testi tamamlayanlar; Teknosa mağazalarında ve Teknosa’da geçerli 1000 TL ve üzeri alışverişlerinde 100 TL indirim kazanıyor.

Web sitesi şu an için aktif değil. 1 Temmuz itibari ile açılabilir.

Basın bültenidir

etiketlere göre ara: ,

Petabayt teknoloji haberleri. Bizi sosyal medyada takip edin.

Kimler Neler Demiş?

avatar
500

Benzer Yazıları Okuyun