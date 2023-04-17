Telefon kendi kendine neden kapanıyor?

Android ve İOS kullanıcıların ortak sorunlarından biri olan telefonun kendi kendine açılıp kapanması bazen gerçekten sinir bozucu olabilir. Birçok kullanıcı bu sorunla karşı karşıya kalabiliyor. Nedenini bulamayan kullanıcı hemen telefonu teknik servise gönderiyor. Telefonun kendi kendine açılıp kapanma sorununu kendiniz de kontrollerini yapabilirsiniz. Unutmayın ki akıllı cihazlarında bir ömrü bulunuyor. Sizler için bir kaç ip ucu derledik. Eğer bu işlemleri yaptıktan sonra da hala aynı sorunu yaşıyorsanız. Mutlaka teknik servis ile iletişime geçin.

Telefonunuz kendi kendine açılıp kapanıyorsa öncelikle yapmanız gereken güncellemelerinizi kontrol etmek olacak. Eğer telefonunuza güncelleme geldiyse ve güncellemeyi aktif etmediyseniz böyle bir sorun yaşıyor olabilirsiniz.

Bilmediğiniz uygulamalardan uzak durun. Çünkü kötü yazılmış uygulamalar telefonunuzun işletim sistemini de etkiliyor. Emin olmadığınız uygulamaları telefonunuza indirmeyin. Eğer böyle uygulamalar varsa telefonunuzun ayarlar, uygulamalarım bölümünden kaldırınız.

Telefonunuz çok ısınmış ise açılıp kapanma sorunu ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu sorun mobil oyun kullanıcılarının çok yaşadığı sorunlardan biri aslında. Unutmayın ki çoğu akıllı cihazlar çok ısındığı zaman kendi kendine kapanacak şekilde tasarlanmıştır. Mobil oyunları düşük ayarlarda oynamaya çalışın. Arka planda çok uygulama açmakta telefonunuzun ısınmasına neden olacaktır. Oyunları kapatarak oynamayın deneyin.,

Sistem yazılımının bozulduğunu düşünüyorsanız telefonunuzu sıfırlayın. Fabrika ayarlarına geri dönebilirsiniz. Ancak unutmamanız gereken fabrika ayarlarına geri döndüğünüzde telefonunuzdaki bütün bilgileri kaydetmeyi unutmayın. Çünkü fabrika ayarlarına dönmek sıfır telefon almış gibi içi tamamen boş bir şekilde olacaktır.

Telefonunuz güç düğmesinden mikrofon yerinden veya kulaklık yerinde içine toz kaçmış olabilir. Bu tozlarda telefonunuzun kapanıp açılmasına neden olabilir. Görebildiğiniz tozları temizleyebilirsiniz.

Şarj sorunu yaşıyorsanız da telefonunuz otomatik kapanıp açılıyor olabilir. Şarj da çalışan telefon şarja takılmadığında çalışmıyorsa anakartta sorun olabilir. Ya da şarjı olduğu halde kapanıyorsa pil ömrü bitmiş olabilir. Bu durumda yapacağınız tek şey teknik servise gitmek olacaktır.

Bu basit işlemlere rağmen hala otomatik açılıp kapanma sorunu yaşıyorsanız yapmanız gereken teknik servise gitmektir. Akıllı cihazınızın garantisi varsa servis bu sorunun masrafını karşılayacaktır. Yoksa belli bir ücret karşılığında telefonunuzun sorununu öğrenebilir çözüme ulaştırabilirsiniz.