Telefonunuz Başkası İçin Bitcoin Madenciliği Yapıyor Olabilir

Bitcoin ve diğer spesifik coinlerin fiyatlarının yükselmesi sebebiyle, web tarayıcılarında başlayan tehlike Android cihazlara da bulaştı. Tabi bu durum şaşırtıcı değil. Kaspersky Lab’daki güvenlik araştırmacıları, paket adı Trojan.AndroidOS.Loapi‘yi temel alarak Loapi olarak adlandırdıkları bir tür Android malware keşfettiler.

Truva atı genelde Android için anti-virüs veya daha temiz uygulamalar olarak taklit edilen uygulamalarda gizlenirken bazıları popüler porxo uygulamalarına benzeyen uygulamalarda gizlidir. Truva atı ile enfekte olan bu uygulamalar aslında, izin verildikten sonra telefonda etkinleştirilebilen birkaç farklı modüldür.

Araştırmacılar, kötü amaçlı yazılımların ücretli servislere abone olmaları, herhangi bir numaraya SMS mesaj göndermeleri, kullanıcılara gösterilen reklamlardan trafik çekmeleri ve hatta işlemcinizin gücünü kullanarak Monero’yu kullanmaları nedeniyle Loapi’yi trojan olarak adlandırdılar.

Nasıl anlarsınız?

Araştırmacılar, bu belirli zararlı yazılımların bir cihaz üzerindeki etkilerini test etmek için bir test cihazına yerleştirdiler. Bunun sonucunda ise yüksek işlemci kullanımı ve buna dayalı olarak yüksek pil tüketiminin ortaya çıktığını gözlemlediler.

Bu tür durumlara genelde kaynağı bilinmeyen apk dosyaları indirmekle maruz kalınabileceği belirtiliyor. Android cihazınız için güvenlik sağlamanız önemlidir. Teknolojiyle o kadar meraklı olmayabilen aile üyeleri, tekrar tekrar izin isteyen bu yazılımlara izin verme eğilimde oluyorlar.

Telefonlardaki kötü amaçlı uygulamaları kontrol etmek ve telefonunuzu güvende tutmak için aşağıdaki yazıda anlatılan uygulamaları ücretsiz olarak test edebilirsiniz.

Android cihazlar için en beğenilen virüs ve güvenlik uygulamaları https://www.petabayt.com/android-cihazlar-icin-en-begenilen-virus-ve-guvenlik-uygulamalari/

Kaynak: https://securelist.com/jack-of-all-trades/83470/