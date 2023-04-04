Tesla Türkiye’de satışa çıkıyor! Fiyatı belli oldu

Otomobil devleri arasında elektrikli otomobil için adeta yarış başladı. ABD’li elektrikli otomobil devi Tesla Türkiye’de satışlara başlayacağını duyurdu. Tesla’nın hangi modeli ve fiyatının ne kadar olacağı merak ediliyor. Detaylar haberimizde…

Tesla, Türkiye pazarına Berlin’de üretilen Model Y ile giriş yapıyor. Araç 3 farklı donanım ile gelecek özelliklerine göre fiyatları değişecek.

455 km menzile sahip temel versiyonu olan Model Y’nin Türkiye satış fiyatı 1 milyon 548 bin 732 TL olarak belirlendi.

533 km menzile sahip çift motorlu dört çeker versiyonu olan Model Y Long Range ise 1 milyon 619 bin 532 TL ile piyasaya giriş yapacak.

Üst paket olan Model Y Performance ise 1 milyon 778 bin 832 TL’den satılacak.

Araç adeta uçuyor. 0’dan 100’e 3,7 saniyede ulaşıyor.

Tesla’nın resmi internet sitesinden bugün (4 Nisan 2023) itibariyle ön kayıtlar alınmaya başlandı. Ön sipariş fiyatı 10 bin TL olarak açıklandı. Araçların teslimatı Mayıs ayında yapılacak. Teslimatların yapılacağı yerler olarak İstanbul Akasya AVM ve Kanyon AVM olarak açıklandı.

Şarj istasyonlarınında nerelere kurulacağı da merak edilen diğer konulardan biri. İlk olarak İstanbul, Edirne, Bolu ve Ankara olmak üzere 4 bölgede toplam 30 istasyon kurulacak. Şarj ücretinin de diğer markalardan daha ucuz olacağı ortalama 7 TL olacağı belirtildi.

Tesla, diğer modellerinide Türkiye piyasasına sokmak için çalışmalarına devam ediyor.