Efsane Oyun The King of Fighters ALLSTAR Mobil Geliyor

Netmarble’ın yeni oyunu The King of Fighters ALLSTAR espor potansiyeli yüksek

The King of Fighters ALLSTAR mobil oyunu espor’un yeni yıldızı olmaya aday. Netmarble’ın yeni mobil dövüş oyunu The King of Fighters ALLSTAR, Ekim 2019 tarihinden itibaren dünya ile aynı anda Türkiye’de yayınlanacak ve oyun severler tarafından oynanabilecek.

Dünyanın en ünlü dövüş oyunlarından biri olan ve adeta efsaneye dönüşen The King of Fighters ALLSTAR’ın kısa sürede mobil espor turnuvalarının en çok talep edilen yıldızı oyunu haline gelmesi bekleniyor.

Netmarble, The King of Fighters ALLSTAR oyununun Ekim 2019 tarihinde açılan ön kayıtların sürdüğünü ve oyunun kısa zamanda oyun severler tarafından mobil espor kategorisinde de aranan, adına turnuvalar düzenlenen bir oyun haline geleceğine inandığını açıkladı. Oyun içerisinde yer alan üçlü takım oluşturularak rakiplerle mücadeleye olanak sağlayan Arena ve Time Attack Modlarının espor turnuvalarına uygun olduğu belirtildi.

Netmarble Türkiye Head of GOB Operations Taeseung Chang, The King of Fighters ALLSTAR oyununun sahip olduğu teknik özelliklerin espor turnuvaları için çok uygun olduğunu belirterek, mobil espor alanına önemli bir heyecan getireceğini düşündüğünü söyledi. 1994 yılında ilk kez yayınlanan oyunun tüm dünyada büyük bir hayran kitlesi olduğuna dikkat çeken Chang, The King of Fighters tutkunlarının daha oyun yayınlanmadan espor turnuvaları düzenlemek için gerekli hazırlıkları yaptıklarını duyduklarını ve Netmarble’a turnuvalar organize edilmesi yönünde talepler geldiğini sözlerine ekledi.

Muhteşem grafiklerle keyifli oyun deneyimi

King of Fighters ALLSTAR’da, oldukça tempolu dövüşler yer alıyor. Oyuncuların düşman dalgaları, güçlü baş düşmanlar ve rakip dövüşçü takımlarıyla dövüşebildiğini belirten Chang, “Dövüş sanatlarına dayalı bu heyecan, son teknoloji grafikler, canlı renkler ve ışık hızında animasyonların yanı sıra çıkış tarihinde alınıp güçlendirilecek 50’den fazla dövüşçüyle birlikte sunuluyor. The King of Fighters ALLSTAR, serinin hayranları için çok fazla içerik ve nostalji sunarken, The King of Fighters’ın aksiyonuyla yeni tanışan oyuncular için saatler boyunca süren eğlence imkanı veriyor. Bu heyecanın yakın zamanda espor arenalarına açılmasını bekliyoruz.” dedi.

Kore ve Japonya’da birinci oyun

Daha önce Kore ve Japonya’da çıkan The King of Fighters ALLSTAR, 14 milyondan fazla oyuncu sayısına ulaşarak, iki ülkede de Google Play ve App Store’un ücretsiz oyunlar sıralamasında birinci sıraya çıkmayı başardı.

Dünyanın her yanından oyuncularla buluşma yolunda heyecanla beklenen The King of Fighters ALLSTAR hakkında daha fazla bilgi için, oyunun internet sitesini (kofallstar.netmarble.com) ziyaret edebilirsiniz.

SNK Hakkında

SNK, Osaka, Japonya merkezli bir oyun yapımcısıdır. Konsol ve akıllı telefon platformlarında, “The King of Fighters”, “Samurai Shodown” ve “Fatal Fury” serileri gibi dünyanın en popüler dövüş oyunlarından bazılarına, ve “Metal Slug” serisi gibi aksiyon oyunların sahiptir. En son oyununu, 2016 yılında “THE KING OF FIGHTERS XIV” ile yayınlamıştır. 2018 yılında, SNK markasının 40. Yıl Dönümü şerefine, en popüler oyunlarını içeren “NEOGEO Mini” oyun platformunu piyasaya sürmüştür.