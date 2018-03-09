The Sea Of Thieves Son Betasını Açtı

Sea Of Thives 20 Martta tüm Xbox One ve PC‘ler için piyasaya çıkacak.

11 Mart pazar günü saat 6 ya kadar macerayı deneyebilirsiniz. Eski betalara göre bir çok yenilik ve içerik barındırıyor.

Sea Of Thieves’te görev yapan üç kuruluştan biri olan Merchant Alliance Guild olan bu lonca görevinden bir görev alarak çok uzaktaki limanlardaki tavuklar ve domuzlar gibi hayvanları yuvarlamak ve onları ödüllere geri götürmekle görevlendirilirsiniz. Basit bir getirme arayışı gibi gelebilir, ancak yol boyunca hayvanları beslemeniz gerekir onları besleyin, onları koruyun ve elbette onları diğer korsan ekiplerinden koruyun.

༼ つ ◕_◕ ༽つ The Final Beta has been summoned! Read the release notes to discover what’s new! ༼ つ ◕_◕ ༽つ https://t.co/FzMpdhPAVm pic.twitter.com/UqtRPbgmmS — Sea of Thieves (@SeaOfThieves) 9 Mart 2018

Adaların korkulu rüyası olan iskeletler Betada Skeleton Forts’u da tanıtıyor. Kafatasının amblemi, bir ada üzerindeki bulutlarda yükselirse, bir tanesinin yakınında olduğunuzu bileceksiniz. Eğer sabitlenmeye karar verirseniz, zorlu iskeletlerin dalgalarıyla savaşmak zorundasınız. Skeleton Forts’u temizlemek size daha büyük ödüller kazandırıyor ve gökyüzünde kolayca görülebildikleri için, diğer iskelet ekipleriyle ve kalıcı iskeletlerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Ayrıca gemilerinizi ilk kez kişiselleştirebileceksiniz.

Ayrıca Sea Of Thieves son betasında bir etkinlik başlattı. Betadaki maceraları yaparken ekran görüntüsü alarak Twitter, Facebook veya Instagram üzerinden yayınlayarak ödül kazanabilirsiniz. Ödül 13 Martta açıklanacaktır.