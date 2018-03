The Sea Of Thieves Son Betasını Açtı

Sea Of Thives 20 Martta tüm Xbox One ve PC‘ler için piyasaya çıkacak.

11 Mart pazar günü saat 6 ya kadar macerayı deneyebilirsiniz. Eski betalara göre bir çok yenilik ve içerik barındırıyor.

Sea Of Thieves’te görev yapan üç kuruluştan biri olan Merchant Alliance Guild olan bu lonca görevinden bir görev alarak çok uzaktaki limanlardaki tavuklar ve domuzlar gibi hayvanları yuvarlamak ve onları ödüllere geri götürmekle görevlendirilirsiniz. Basit bir getirme arayışı gibi gelebilir, ancak yol boyunca hayvanları beslemeniz gerekir onları besleyin, onları koruyun ve elbette onları diğer korsan ekiplerinden koruyun.

༼ つ ◕_◕ ༽つ The Final Beta has been summoned! Read the release notes to discover what’s new! ༼ つ ◕_◕ ༽つ https://t.co/FzMpdhPAVm pic.twitter.com/UqtRPbgmmS

— Sea of Thieves (@SeaOfThieves) 9 Mart 2018