The Walking Dead hayranları Twitter’ı Yıktı

The Walking Dead bu pazar ekranlara döndü ve dizinin hayranları bu dönüşü Twitter’dan canlı olarak kutladı. Her sezonu milyonlarca Tweete ilham olan The Walking Dead, en çok Tweet atılan dizilerden biri olarak televizyon tarihine geçerken #TheWalkingDead hashtag’iyle çok sayıda sadık izleyici Twitter üzerinden dizi hakkında çok sayıda paylaşımda bulundu.

Biz de buradan yola çıkarak bu pazarın sezon prömiyeri öncesinde, dizinin Twitter’daki popülerliğine bir göz attık. 2017’de The Walking Dead hakkında 14.4 milyon Tweet atıldı ve bu yıl, The Walking Dead ile ilgili Tweetler sırasında en çok Tweetlenen 5 emoji ise şu şekilde sıralandı:

😂 ❤ 😍 😭 💀

Tüm zamanların en çok tweet edilen The Walking Dead bölümleri ise şöyle:

1. Burada Olmayacağınız Gün Gelecek (23 Ekim 2016)

2. Dünya üzerindeki Son Gün (3 Nisan 2016)

3. İşgal (29 Mart 2015)

4. Teşekkürler (25 Ekim 2015)

5. Çıkış Yok (14 Şubat 2016)

En çok tweet edilen karakterler (2014 – 2017):

Rick

Daryl

Glenn

Negan

Carol

Ve bunlar, en çok kullanılan Tweet hashtagleriydi (2014 – 2017):

#TheWalkingDead

#TWD

#WalkingDead

#TWDFinale

#TWDFamily

Dizinin sezon prömiyeri gerçekleşirken Twitter kullanıcıları da boş durmadı ve dizinin başlamasıyla duydukları mutlulukları Twitter’da paylaştı.

İşte o tweet’lerden bazıları: