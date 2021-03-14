Theta Coin (THETA) Fiyatı, Grafikler, Piyasa Değeri

Theta Coin, video platformları alanında hizmet veren bir coin. Yeni nesil video paylaşımı olarak biliniyor. Blockchain tabanlı ilk uçtan uca ve merkeziyetsiz video platform özelliklerini taşıyor. THETA ile şu anda işlem yapılan en büyük borsalar Binance.com, Huobi Global, OKEx, FTX, ve Upbit.

Theta Coin Nedir?

Theta (THETA), video akışı (stream) için tasarlanmış, blockchain destekli bir ağ olarak tanımlanabilir. Mart 2019’da kullanıma açılan Theta mainnet’i, kullanıcılar tarafından sağlanan bant genişliği ve bilgi işlem güçlerini eşler arası (P2P) platform üzerinde birleştiren merkeziyetsiz bir ağ şeklinde çalışıyor.

Theta, kendi yerel tokeni olan THETA ile katılımcılarına ağ içinde yönetim seçenekleri sunuyor. THETA tokeninin, önde gelen kripto para borsalarında farklı para birimlerine dönüştürmek de mümkün.

Geliştiricilerin ifadesine göre projenin asıl amacı, video akışı sektörünün mevcut halini kökten dönüştürmek. Halihazırda mevcut olan merkezileştirme, zayıf altyapı ve yüksek maliyetler, son kullanıcıların kötü bir deneyim elde etmeleri anlamına geliyor. İçerik oluşturucular da aynı şekilde son kullanıcılar ile aralarındaki engellerden dolayı daha az gelir elde ediyorlar.

Theta Neden Farklı?

Theta’nın iş konsepti; video akışını merkezi yapıdan kurtarmak ve sektör katılımcıları için daha verimli, uygun maliyetli ve adil hale getirmek olarak tanımlanıyor.

Theta ağı, kendi iç ekonomisine güç veren Theta (THETA) ve Theta Fuel (TFUEL) olarak bilinen iki yerel tokeni kullanarak, kendi blockchain yapısı üzerinde çalışıyor.

Theta’nın öne çıktığı üç temek konu bulunuyor: İzleyenler daha kaliteli yayın hizmetlerine ulaşırlar, içerik oluşturucuların kazançları artar ve aracılar (video paylaşım platformları) düşük maliyetle altyapı oluştururlar.

Kullanıcılar içerikleri izlerken, THETA tokenleri ile ödüllendirilirler ve bu sayede ağa bilgi işlem gücü sağlamak için teşvik edilirler.

Platform açık kaynaklıdır ve hemen her proof-of-stake (PoS) tabanlı blockchain ekosisteminde olduğu gibi yönetişim yetkileri token sahiplerinin elindedir.

Video akış platformu olmasının yanı sıra Theta, merkeziyetsiz uygulama (DApp) geliştirmek isteyenlere de hitap ediyor.

Theta Coin piyasa değeri ve fiyatı

2020 Nisan ayında 0,10 dolar civarında fiyatı ile çıkışına başlayan Theta Token, 2021 Ocak ayında 2 dolar seviyeleri ile fiyatlandı. Şubat sonu ve Mart ayındaki NFT coinlerin yükseliş kervanına katıldı ve 14 Mart itibari ile 7,30 dolar fiyattan seyretmektedir.

Theta Coin nasıl alınır?

Kripto para işlem hacmi ile dünyanın en çok tercih edilen borsası Binance.com aracılığı ile Theta coin alım satımını yapabilirsiniz.