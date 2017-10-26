Thor: Ragnarok filmindeki karakterler, MARVEL Future Fight’ta

Valkür, Skurge ve Heimdall oyuna dahil olurken, Thor, Loki ve Hela için filmlerden esinlenilmiş dört dostüm ekleniyor.

Asya’nın en hızlı büyüyen mobil oyun şirketi Netmarble Games Corp., sevilen mobil oyunu MARVEL Future Fight için bugün yeni bir güncelleme yayınladı. Marvel Stüdyoları’nın yakında sinemalara gösterime girecek filmi Thor:Ragnarok‘un şerefine, güncellemede üç yeni karakter oyuna ekleniyor. Yepyeni karakterler, Valkür, Skurge ve Heimdall, MARVEL Future Fight‘a katılırken, Thor, Loki, Hulk ve Hela için filmden esinlenerek tasarlanan yeni kostümler de oyuna eklenecek.

Sinematik Savaş özelliğini deneyin

Oyuncular güncellemeyle gelen Sinematik Savaş özelliği ile Marvel’ın Thor: Ragnarok filmindeki sahnelere dâhil olabilecek. Her seviyeden oyuncunun Sinematik Savaş’a girebilmesi için içerik dengeleme sistemi kullanılıyor. Bunların yanında, yeni eklenen Kart Koleksiyonu sistemi, oyunculara en sevdikleri Marvel karakterlerinin çizimlerini biriktirme fırsatı veriyor. İki ila beş kart arasında değişen koleksiyonların her birini tamamlamak, o gruba özgü belirli değer bonusları sağlıyor. Bu güncellemeyle sunulacak diğer geliştirmeler ise yeni çizgi roman kartları ve özel ekipmanlar olacak.

Netmarble Games’in Chief Global Officer’ı Seungwon Lee, “Marvel Stüdyoları’nın Thor: Ragnarok filmi sinemalarda gösterime girmek üzereyken, takipçilerimizin favori karakterlerini oyun içinde şereflendirmek istedik,” diyor ve devam ediyor: ‘’Yaklaşan sinematik güncellemenin heyecanı çok büyük ve hayranları Thor’un Asgard’ı kurtarmak için girdiği zaman yarışını MARVEL Future Fight’da yaşamak için sabırsızlanıyor.”

MARVEL Future Fight ‘a katılan karakterlerin listesi:

Skurge – Hela’nın ölüler ordusunun lideri olan güçlü Asgard savaşçısı. Düşmanlarını yenmek için Kan Baltası’nı kullanıyor.

Valkür – Olağanüstü bir kılıç kullanma kabiliyeti olan bir savaşçı. Binek olarak kanatlı bir atı var.

Heimdall – Bifrost’un her şeyi görev ve duyan Muhafızı. Silah olarak dev bir kılıcı tercih ediyor.

MARVEL Future Fight tüm dünyada App Store® ve Google Play™ üzerinden indirilebilir.

App Store: https://itunes.apple.com/us/app/marvel-future-fight/id955705796

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.mherosgb