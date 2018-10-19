Tiktok’la Yeni İnternet Fenomeni Olmaya Hazır Olun!

Dünyanın önde gelen mobil kısa video uygulaması TikTok, Global Talent Online kampanyası kapsamında “TikTok 1 Milyon Yıldız” isimli uluslararası yetenek yarışmasını ilk kez Türkiye’de hayata geçireceğini duyurdu.

Daha önce 10 ülkede birbirinden farklı birçok yarışmacıya kısa sürede şöhret kazandıran yarışma, en yaratıcı katılımcıya 100 bin TL kazanma fırsatı sunuyor.

En yaratıcı kullanıcıyı bulmayı hedefleyen yarışma, 20-29 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Sonuçlarının 31 Ekim’de açıklanacağı yarışmada katılımcılar; komik skeçler, yetenek, moda, evcil hayvanlar ve yemek olmak üzere beş farklı kategoride yarışabilecek. TikTok, bu yarışmayla Türkiye’de yaratıcılıklarını göstermek, takipçilerini artırmak ve şöhret kazanmak isteyen kullanıcılara benzersiz bir fırsat sunuyor.

Tiktok 1 Milyon Yıldız’la yeteneğini sergileme fırsatı

TikTok, uluslararası alanda heyecan yaratan bu yarışmayla gizli yetenekleri ortaya çıkarmasının yanı sıra yarışmacılara günümüz internet çağında kendilerini geliştirmeleri ve yaratıcı içerikler üretebilmeleri için olanak sağlıyor.

Daha önce ABD, Brezilya, Portekiz, Hindistan, Tayland, Japonya, Güney Kore, Rusya ve daha birçok ülkede düzenlenen TikTok 1 Milyon Yıldız yetenek yarışması, çeşitli yeteneklere sahip genç sanatçılara kendilerini gösterebilecekleri, milyonlarca takipçi edinebilecekleri ve ödüller kazanabilecekleri bir platform sunuyor.

Tiktok 1 Milyon Yıldız yarışmasına nasıl katılınır?

Her kategori için 5 mentorun davet edildiği Tiktok Global kampanyasına uygulama aracılığıyla katılınıyor.

Daha fazla bilgi için:

TikTok：@tiktok_turkey

Youtube: TikTok Turkey

Instagram: @tiktok.turkey_official

Facebook: @tiktokturkey

Twitter: @TikTokTurkey

TikTok Hakkında

TikTok bir mobil kısa video uygulamasıdır. TikTok, doğrudan cep telefonu üzerinden birbirinden farklı, yaratıcı ve ilginç anların dünya çapında paylaşılmasına olanak sağlar. TikTok, dünya üzerindeki herkesin videolar aracılığıyla tutkularını paylaşabilmesi ve yaratıcılığını ortaya çıkarabilmesi için fırsatlar sunar. Los Angeles, California merkez olmak üzere; Londra, Tokyo, Seul, Şanghay, Pekin, Singapur, Jakarta, Mumbai ve Moskova gibi şehirlerde ofisleri bulunmaktadır. 2018’in başlarında, TikTok dünyanın en çok indirilen uygulamalarından biri haline gelmiştir. TikTok, iOS ve Anroid üzerinden dünyanın her yerinde kullanılabilir.