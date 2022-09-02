Tivibu, eylül ayında yayınlanacak filmleri açıkladı

Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu, eylül ayında da birbirinden özel içerikleri seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor.

Türk Telekom’dan yapılan açıklamaya göre, platform, Kirala & Satın Al Klasörü’nde “Batman”, “Kayıp Şehir”, “Kirpi Sonic 2” gibi 2022 yapımı aksiyon ve macera dolu yapımları seyircisiyle buluştururken Tivibu Film Klasörü’nde ise “Venom: Zehirli Öfke 2”, “Greenland: Son Sığınak”, “Resident Evil: Raccoon Şehri” ve “Hayalet Avcıları: Öteki Dünya” gibi adından çokça söz ettiren güncel yapımları ekrana getiriyor.

Birbirinden ünlü isimler bu yapımda: “Kayıp Şehir”

Başrollerini Sandra Bullock ve Channing Tatum’un paylaştığı, Brad Pitt ve Daniel Radcliffe gibi ünlü isimlerin de oyuncu kadrosunda bulunduğu Kayıp Şehir, izleyenlere aksiyon, macera ve romantik-komedi dolu bir seyir sunuyor.

Ailecek izlenebilecek bir macera: “Kirpi Sonic 2”

Ailelerin keyifle bir arada izleyebileceği “Kirpi Sonic 2” eylül ayında Kirala & Satın Al Klasörü’nde izleyicilerle buluşuyor. Kirpi Sonic filminin devamı niteliğinde olan yapım, başkahraman Sonic’in medeniyetleri yok edebilecek bir zümrüdü aramak için atıldığı macerayı konu alıyor.