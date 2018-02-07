Total War ARENA Açık Betası Başladı

Wargaming Alliance ve Creative Assembly ile birlikte geliştirilen Total War: ARENA’da açık test haftası coşkulu bir şekilde devam ediyor. 12 Şubat’a kadar oynamak isteyen herkes davetlidir. Hafta boyunca oyuna giriş yapacak bütün oyun severler destansı kahramanlarla tarihi savaşa hazır olsun. Çünkü her ne kadar oynayıp zafer alırsanız ödül alma şansınız o kadar artar. Aldığınız değerli ödüller oyun betadan çıktıktan sonrada ödülünüze sahip olmaya devam edebilirsiniz.

Herkes 12 Şubata kadar istediğiniz kadar oynayıp bir çok ödül kazanabilirsiniz.Oyunda tarihteki unutulmaz karakterlere yer verilmiş. Bu karakterle kendi ordunuzu yönetin. Gerçek savaş meydanlarından esinlenilmiş haritalarda oynama şansını kaçırma.

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Şimdi birazda Total War hakkında bilgi verelim.

Total War serisi 16 yıldan fazla milyonlarca kopyası satıldı. Oyun piyasasının en çok bilinen savaş ve strateji oyunlarındandır. Oyunun gerek özgürce oynanışı gerek gerçekçi grafiklere sahip olması sayesinde Total War en başarılı oyunlarından biridir.