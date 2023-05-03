Trendyol geçersiz işlem hatası nasıl çözülür?

Pandemi ile birlikte hayatımızda birçok şey değişti. Bunlardan en önemlisi teknoloji daha çok kullanılır oldu. Çoğu vatandaş artık AVM’lere gitmek yerine online alışveriş sitelerini tercih ediyor. Bir tık uzağımızda olan ürünler yerimizden kalkmadan ulaşılabilir hale geldi. Alışveriş siteleri de hizmetlerini artırmak için çeşitli düzenlemelere gitti ancak bazen kullanıcılar sorunlarla karşılaşabiliyor.

Türkiye’de alışveriş yapmak için en çok tercih edilen sitelerden biri Trendyol oldu. Son yıllarda popülerliği git gide artan Trendyol, markalar ve influencer ile yaptığı işbirlikleriyle daha çok göz önüne çıktı. Alışveriş yaparken kullanıcılar bazı sorunlarla da karşılaşmaya başladı. En önemli sorunların başında ‘Geçersiz işlem hatası’ sorunu kullanıcıların alışveriş yaparken karşılaştığı sorunlardan biri oldu.

Peki geçersiz işlem hatası sorunu neden kaynaklanıyor ve çözümü nedir?

Geçersiz işlem hatası sorunu Trendyol’dan kaynaklı bir sorun değildir. Bu sorunun birçok nedeni vardır.

İlk olarak internet bağlantınızı kontrol edin. Bağlantınız da bir sıkıntı olmadığını düşünebilirsiniz ancak hızınız yavaş ise bağlantınız kopacaktır ve güvenli bir bağlantı kurmadığınız için sorun yaşayabileceksiniz.

Daha sonra kullandığınız kartınızı kontrol etmeniz gerekiyor. Banka işlemi kabul etmiyor olabilir. Yani kartınız online kullanıma açık olmayabilir ve ya kartınız da yeterli limit olmayabilir.

Diğer bir sorun ise kartınız üst üste düzensiz farklı tutarlar ile kullanılmış olabilir. Böyle olunca banka güvenlik açısında kartı bloke edecektir. Bankanızı arayıp sorunu çözebilirsiniz.

Bankayı aradınız bir problemlem gözükmüyorsa Trendyol müşteri hizmeti ile iletişime geçin. Mutlaka sorununuz çözülecektir.