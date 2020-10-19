Trendyol Hesabınızdan Kayıtlı Kredi Kartınızı Nasıl Silersiniz

Trendyol alışveriş sitesi Türkiye’de oldukça popüler bir web sitesi. Webrazzi verilerine göre 2019 yılında 25 milyon kullanıcıya ulaştı ve 12 milyon kayıtlı üyesi bulunmakta.

Bir çok eticaret sitesi gibi Trendyol’da müşterilerinden kredi kartı bilgilerini hızlı alışveriş için kaydetmesini önerebiliyor. Güvenlik sebebi ile bir çok kullanıcı bu işleme onay vermiyor ve alışveriş sırasında kart bilgilerini tekrardan girmeyi tercih ediyor. Aslında kart bilgileri Trendyol tarafından saklanmıyor ve bu sistemler genel olarak güvenlidir. Alt paragrafta Trendyol’un beyanını da görebilrisiniz. Fakat bu başka bir yazının konusu. Ayrıca kullanılan tarayıcı veya telefon zaten kart bilgilerini otomatik kayıt edebiliyor.

Trendyol güvenlik sayfasındaki açıklaması.

“Türkiye’nin Trend Yolu trendyol.com, tüm üyelerinin alışveriş deneyimini keyifli olduğu kadar, güvenli bir hale getirmek için çeşitli güvenlik önlemleri uygulamaktadır. trendyol.com’da kredi kartı bilgileriniz yalnızca sipariş işlemi gerçekleştirilirken kullanılır ve kesinlikle veri tabanında kayıtlı olarak tutulmaz.

Bilgilerinizin gerçekten trendyol.com’a gönderildiğini güvence altına alarak, 128 bit şifreleme ile iletilen bilgilerin güvenliğini sağlayan SSL Sertifikası kullanılmaktadır.”

Kaynak: https://www.trendyol.com/guvenli_alisveris.html

Kabul eden kullanır buraya kadar sorun yok. Örnek verirsek Amazon’da bütün kartlarınızın kaydını yapıyor.

Sürekli olarak kullandığım Trendyol’da benimde şikayetçi olduğum asıl problem şu noktada ortaya çıkıyor.

Trendyol başarılı bir şekilde siparişi almasına rağmen son bir ekran çıkartıyor ve siparişi tamamlamak için o ekrandaki onay butonuna basmaya yönlendiriyor. Durum o kadar hızlı gelişiyor ki ne olduğunu anlamıyorsunuz. Aslında o ekranda yazıları okursanız kredi kartı bilgilerinin kayıt edileceği yazıyor.

Kart bilgilerini kayıt etmek istemediği halde kayıtlı olan kullanıcılar hesap ayarlarında da kart silme seçeneğini bulmakta zorlanabiliyorlar.

Bir çok kişi danışıp bunu sormaya başlayınca herkese tek bir yazıdan yol göstermeye karar verdim.

Trendyol kayıtlı kredi kartı silme

Masaüstü bilgisayar:

Hesabınıza giriş yapın.

Sağ üstten HESABIM seçimi yapın.

Açılan ekranda sol kısımda KAYITLI KREDİ KARTLARIM seçeneğine tıklayın.

Açılan sayfada daha önce kayıt edilmesine izin verdiğiniz kartları göreceksiniz.

Silmek istediğiniz kartları seçin.

Telefon:

Sağ üstten ADAM ikonuna tıklayın

Gelen menüden KAYITLI KARTLARIM seçimi yapın

Açılan sayfada daha önce kayıt edilmesine izin verdiğiniz kartları göreceksiniz.

Silmek istediğiniz kartları seçin.

Mobil uygulama:

Trendyol uygulamasına giriş yapın

Sağ alttan HESABIM seçimi yapın

Açılan sayfada HESAP AYARLARIM seçimi yapın

Gelen menüden KAYITLI KARTLARIM seçimi yapın

Açılan sayfada daha önce kayıt edilmesine izin verdiğiniz kartları göreceksiniz.

Silmek istediğiniz kartları seçin.

Son olarak sosyal medyada sürekli bu ve bazı bir kaç sitenin kredi kartı bilgileri heklendi gibi bilgiler dolaşıyor. Hiç bir eticaret sitesi yasalara göre kredi kartı bilgilerini kendi databese lerinde tutamazlar. Gerçekten böyle bir şey olması çok büyük bir olaydır. Sosyal medyada her yazılana inanmayın derim 🙂