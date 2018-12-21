Türk esporcular Paramanya Dünya Şampiyonası’nda yarışacak

Türkiye’nin ilk mobil espor oyunu Paramanya’nın, mobil oyun alanında bir ilk olacak Paramanya Dünya Şampiyonası, 22-23 Aralık 2018 tarihlerinde Kore’deki ünlü espor stadyumu OGN Stadium’da gerçekleşecek. Türkiye’yi temsilen 1907 Fenerbahçe adına Anıl Çağlar Çiçekdal ve Galatasaray Espor adına Gökhan Yıldırım’ın yarışacağı şampiyonanın toplam ödülü 500 bin TL.

Netmarble Türkiye tarafından yayınlanan, Türkiye’nin ilk mobil espor oyunu Paramanya için 22-23 Aralık 2018 tarihlerinde Güney Kore’nin başkenti Seul’daki OGN Stadium’da Paramanya Dünya Şampiyonası düzenlenecek. Mobil oyun alanında bir ilk olacak şampiyonaya Türkiye’den Anıl Çağlar Çiçekdal 1907 Fenerbahçe formasıyla, Gökhan Yıldırım ise Galatasaray Espor formasıyla katılarak büyük ödülü kazanmak için mücadele edecek.

Paramanya Dünya Şampiyonası Toplam ödül 500 bin TL

Paramanya Dünya Şampiyonası’nın toplam ödül havuzu 500 bin TL’yi buluyor. Büyük şampiyon 30 bin dolar ve 100 bin elmas ile ödüllendirilirken, 2’nci gelen 15 bin dolar ve oyun içi 50 bin elmas, 3’üncü ise 5 bin dolar ve oyun içi 30 bin elmas kazanacak. Finallerde mücadele eden diğer oyunculara ise 500’er dolar ve oyun içi 10 bin elmas ödül olarak dağıtılacak. Ayrıca oyun içine kazananın özelliklerine sahip “S+ Özel Karakteri Kartı” oluşturulacak.

Türk esporcular, Kore, Tayvan, Tayland, Endonezya ve Suudi Arabistan’dan katılan oyunculara karşı yarışacak. Yarışma Paramanya’nın Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

İlkleri barındıran bir gelişme

Netmarble EMEA Genel Müdürü Barış Özistek: “Mobil espor kavramını Paramanya ile ülkemize tanıttık. Paramanya Dünya Şampiyonası’na 2 Türk Paramanya oyuncusunun katılması, hem ülkemizin bir mobil espor alanında temsili hem de dünya çapında önemli bir mobil espor turnuvasına katılımı açısından pek çok ilkleri ve başarıları barındıran önemli bir gelişme. Anıl ve Gökhan’a Kore’de başarılar diliyorum” dedi.

Türkiye’nin 1 numaralı mobil oyunu

Ücretsiz indirme, Türkçe seslendirme, tüm mobil cihazlara uyumluluk gibi özelliklerin yanı sıra Paramanya, oyunculara zarları yuvarlayıp ister arkadaşlarıyla ister aileleriyle dünyayı turlama fırsatı sunuyor. Ayrıca oyunda bulunan birbirinden farklı haritalar, yepyeni karakter kartları, aksesuarlar ve zar tiplerinin kombinasyonuyla mobil masa oyunlarına strateji faktörünü de katıyor.

Her hafta yapılan farklı etkinlikler ve birçok yeni özellikle Paramanya’da eğlencenin sınırı yok. Türkiye’de ve tüm dünyada herkesi etkisine alan mobil oyun Paramanya, oyun tutkunlarına yeni aksiyonlar ve maceralar sunmaya devam edecek.

Paramanya oyun içi satın alma seçenekleriyle App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz indirilebilir.

App Store: http://buff.ac/4d8a

Google Play: http://buff.ac/4d8a

Oyunla ilgili daha fazla bilgi için resmi Paramanya web sitesini ve resmi Facebook sayfasını ziyaret edebilirsiniz.