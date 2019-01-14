Türk Oyun Sektöründe İhracat Rekoru Geldi

Türk oyun sektörü önceki yıllardaki rekorlarını her sene yenilemeye devam ediyor.

Bakanlık ve kurumlar tarafından da desteklenen sektörün temsilcileri bu yıl çıtayı daha da yükseltmek adına yeni projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Türkiye’den çıkan oyunlara yurt dışındaki ilginin giderek artmaya devam ederken, bu ilgi yalnızca mevcut oyunların yeni sürümleriyle sınırlı değil. Bireysel geliştiricilerin ve bağımsız stüdyoların da yeni oyunları merakla beklenmekte.

Toplantı 18 Ocak'ta

2018 yılında ihracat hacmini genişleterek ülkemize daha büyük katma değer sağlayan oyun sektörünün ulaştığı rakamlar resmi olarak 18 Ocak 2019 Cuma günü Ticaret Bakanımız sayın Ruhsar PEKCAN ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) başkanı sayın İsmail GÜLLE'nin çok değerli katılımlarıyla düzenlenen bir toplantıda açıklanacak.

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği Başkanı (TOGED) Ali Erkin ve ülkemizin önde gelen simülasyon teknolojileri geliştiricisi SANLAB Simülasyon ev sahipliğinde gerçekleşecek bu toplantıda, 2018 yılında sektörün geldiği nokta ve sektörün rekor kıran ihracat rakamları basınla ve seçkin davetlilerle paylaşılacak. Toplantıyı takiben misafirler, SANLAB'ın geliştirdiği, tamamı özel olarak üretilen ve normalde kamuya açık olmayan ileri teknoloji simülasyonları oynama fırsatı elde edecekler.

18 Ocak'taki açıklamalar sonrasında gelişmeler bildirilecektir.