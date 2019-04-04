Türk Oyunu Pixel Shot 3D Amerika da En Çok İndirilen Oyun Oldu

İstanbul Temelli Oyun Şirketi Rollic, Pixel Shot 3D Oyunu ile Amerika da En Çok İndirilen Mobil Oyun Oldu

İstanbul temelli oyun şirketi Rollic, kuruluşlarının üzerinden henüz 3 ay geçmişken, Ruby Game Studio ile birlikte yayınladıkları oyun Pixel Shot 3D ile Amerika’da top uygulama listesine girdi. Yayınlandığı hafta sonu 300.000’den fazla kullanıcıya erişerek aksiyon oyunları içinde 1. sıraya yükseldi. Amerika listelerinde tüm oyunlar içinde 6. sıraya çıkarken, tüm uygulamalar içinde de 7. Sırada yer aldı.

Pixel Shot 3D

Yayınlandığı hafta sonu mobil oyunlar arasındaki rekabette öne geçip yüz binlerce oyuncunun dakikalarca oynadığı oyun, Pixel Shot 3D, hyper-casual oyun türünün başarılı örnekleri arasındaki yerini aldı. Rollic ve Ruby Game Studio ortaklığı ile yayınlanan oyun geçtiğimiz hafta sonu Amerika’da en çok indirilen 6. oyun olurken, aksiyon oyunları içinde ilk sırada yer aldı.

Kullanıcıların topları atarak renkli küpleri devirdikleri oyun, eğlenceli arayüzü ve titreşim efektleri ile yarattığı görsel dünyanın içinde bir o kadar da gerçekçi. Tek parmak ile ekrana dokunarak kolaylıkla oynanmasıyla özellikle toplu taşıma araçları kullananlar için boş zamanları değerlendirmenin eğlenceli yollarından biri.

Rollic kurucu ortaklarından Burak Vardal oyunun başarısını; “Kullanıcıların ellerinden bırakamayacakları bir oyun yaratmak için hem görsel hem de teknolojik efektleri en iyi şekilde kullanmaya çalıştık. Böylece Pixel Shot 3D hem izlemekten hem de oynamaktan keyif aldıkları bir oyun haline geldi. Bir hafta sonu içinde en çok indirilen oyunlar sıralamasında en üst sıraya taşımamızın da arkasında kullanıcılardan gelen talep yatıyor.” diyerek açıkladı.

Rollic, Pixel Shot 3D oyununun dünya lansmanını bu hafta yapacak. Öncesinde oyunu denemek isteyenler için AppStore linki: app.adjust.com/e5n4sg3

Rollic kimdir?

2019 yılı Ocak ayında İstanbul’da kurulan mobil oyun şirketi Rollic, iOS ve Android mobil uygulama marketlerinde hyper casual ve casual oyun uygulamaları ile yer almaktadır. Rollic kurucu ortakları Burak Vardal, Deniz Başaran ve Mehmet Can Yavuz, mobil teknolojiler alanlarında çalıştıktan sonra kurdukları Rollic ile dünya çapında başarılı Türk oyun şirketleri arasında yerlerini aldılar. İstanbul’daki ofislerinde 5 çalışanı ile faaliyet gösteren Rollic, yayınladığı hafta sonu dünya çapında 300.000’den fazla kullanıcıya erişerek tüm uygulamalar içinde 7, mobil oyunlar içinde 6 ve aksiyon oyunları içinde ilk sıraya yerleşen oyunları “Pixel Shot 3D” ile adını duyurdu.