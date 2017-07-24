Türk Teknoloji Firmaları İngiltere’yi Fethetti

28 milyar GBP ile Avrupa’nın bütün toplamından daha fazla teknoloji yatırımı çeken Birleşik Krallık’ta teknoloji sektörü ekonomiye 97 milyar GBP’lik katkı sağlarken diğer bütün genel ekonomisinden 2 kat hızlı büyümeye devam ediyor. Londra ise bütün bu ekosistem içerisinde başı çekiyor. Yalnızca 2016’nın ilk yarısında, Londra 1.7 milyar GBP’lik Birleşik Krallık’taki toplam start-up yatırımlarının 1milyar GBP’den fazlasını çekti ve Avrupa’daki diğer bütün şehirleri de geride bıraktı.

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Bilkent CYBERPARK, Ekonomi Bakanlığı’nın Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Tebliği kapsamında ve QEC organizatörlüğünde, Londra’da İngiltere-Türkiye İş Forumu gerçekleştirdi. Etkinliğe, Türkiye bilişim ekosisteminin en büyük firmalarının da aralarında olduğu OBSS, Pegasus-Tek, Softtech, 6Kare, Haritaevi, İnosas, Solid-ICT, Agem, Miron ve Seozeo olmak üzere toplamda 10 Türk firması katılım sağladı.

Ekonomi Bakanlığı’nın 2016-2017 Dönemi Öncelikli Ülkeler listesinde bulunan İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirilen London Tech Week 2017’nin resmi etkinliklerinden biri olan İngiltere Türkiye İş Forumu, Londra Ticaret Müşaviri Süleyman Aytuğ Göksu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Etkinliğin ilk gününde 10 katılımcı firma, QEC tarafından yapılan eşleşmeler ile İngiliz potansiyel partnerleriyle toplamda 100’ün üzerinde birebir görüşmeler yaparak, yazılım ve donanım ihracı konusunda temaslarda bulundu.

İNGİLİZLERLE ÇALIŞMA OLANAĞI

İngiltere’nin özellikle kurumsal yazılımlar, büyük veri uygulamaları, e-devlet çözümleri, makineler arası iletişim çözümleri gibi alanlarda eksiklerini analiz eden firmalar, bu başlıklarda İngiliz partnerleriyle birlikte çalışma olanaklarını E&Y, Barclays, Leonardo, Marsh ve Mathys&Squire gibi büyük oyuncaların da yer aldığı etkinlikte değerlendirdi.

Etkinliğin ikinci gününde katılımcı firmalar, global bir muhasebe ve hukuk firması olan Alliotts Group tarafından İngiltere’de iş kurma süreçlerinin anlatıldığı seminere katılım sağladı. Ardından London Tech Week 2017 Summit’e katılan firmalar, nesnelerin internet (IoT), artırılmış gerçeklik (AR), sanal gerçeklik (VR) ve 5G telekominikasyon teknolojileri üzerine çalışan Avrupalı teknoloji firmaları ve ürünlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Basın Bülteni