Türk Telekom Yalın İnternet ile Telefonsuz İnternete Bağlanın

Türk Telekom, ev telefonu kullanmadan internet aboneliği kullanmak isteyenlere avantajlı Yalın İnternet tarifesini sunuyor. Yalın İnternet hizmeti sayesinde ev telefonuna ihtiyaç duymadan internet kullanılabilecek.Türk Telekom Yalın interneti dilerseniz Adsl, dilerseniz Fiber internet ile kullanma imkanınız da var. Başvurunuz alındıktan sonra binanıza kadar kurulum yapılıyor ve Türk Telekom evde internet kurulumu sağlanıyor.

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Yalın internet nedir?

Yalın internet, Türk Telekom’un telefonsuz internet paketi olarak sunduğu bir hizmettir. Yalın İnternet tarifeleri, yüksek hızda internet erişimi sağlarken sabit telefon kullanma zorunluluğu bulunmuyor. Yalın internet, yalın fiber internet veya telefonsuz internet olarak da bilinir. Telefon kullanma zorunluluğu olmadığı için hızlı ve ucuz interneti uygun internet tarifeleri ile kullanabiliyorsunuz.

Yalın internet teknolojisi nasıl çalışır?

Türk Telekom Yalın İnternet servisi, DSL genişbant hizmeti ile sabit telefon hizmeti arasındaki bağlantıyı kaldıran bir servistir. Bu sayede telefon hattına ihtiyaç duymadan internet hizmeti alınabilir.

Yalın internet tarifeleri

Yalın İnternet tarifeleri Ultranet, Hipernet ve Fibernet olarak sunuluyor. Bu tarifeler üzerinden ucuz internet ve hızlı internet hizmeti alabiliyorsunuz.

Ultranetpaketinde 16Mbps'yekadar internet hızına sahip olursunuz.Hipernet yalın internet paketlerinde ise 24Mbps'yekadar hıza sahip olursunuz. Fibernet tarifleri ile 1000Mbps'yekadar internet hızı satın alabilirsiniz.

Yalın internet hız bilgisi

Yalın internet paketleri Ultranet, Hipernet ve Fibernet isimli tarifelerle satışa sunulmuş durumda. Yalın internet ile ucuz internet paketlerine aşağıdaki hızlarla ulaşabilirsiniz.

Paketlere Göre İnternet Hızları

Yalın ULTRANET616Mbps'yekadar,

Yalın HİPERNET424Mbps'ye kadar,

Yalın FİBERNET424Mbps'ye kadar.

Limitsiz ve Fullimitsiz hızlı internet paketleri

Yalın İnternet Limitsiz ve Fullimitsiz başlangıç paketlerinde ise internet hızı 24Mbps'ye kadar ulaşırken, 100Mbps'ye kadar internet hızına sahip paketlere sahip olabiliyorsunuz.

Yalın İnterneti Nasıl Kullanmaya Başlarsınız?

Yalın internete abone olmak için Türk Telekom mağaza ve ofislerinin yanı online olarak da başvuru yapabilirsiniz.

Online başvuru sayfasına ulaşmak ve Yalın internet tarifeleri hakkında detaylı bilgi almak için "Türk Telekom Evde İnternet"sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Türk Telekom Evde İnternet paketlerinde kullanabileceğiniz ücretsiz servisler

Evde internet paketlerinde aşağıdaki servisleri ücretsiz kullanabilirsiniz.

Türk Telekom Müzik

Türk Telekom Aile Koruma Şifresi

Türk Telekom Güvenlik McAfeeAntivirüs Plus

NETDİSK

Türk Telekom Wi-fi

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