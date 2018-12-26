Türk Telekom’da Hotspot Bağlantısı için Ücret Almayacağını Açıkladı

Dün Vodafone'un Hotspot bağlantısından ücret almayacağını açıkladıktan sonra Turkcell Hotspot kullanımından neden ücret aldıklarını açıkladığı bir basın bülteni yayınlamıştı. Bugün ise Türk Telekom'da bir basın açıklaması yaparak Hotspot bağlantıdan ücret almayacağını açıkladı.

Basın açıklaması aşağıdaki gibidir.

TÜRK TELEKOM’DAN “HOTSPOT” AÇIKLAMASI

Akıllı cep telefonlarında bulunan ve ‘hotspot’ olarak adlandırılan ‘Kişisel Erişim Noktası’ özelliğinin kullanımına 1 Ocak 2019’dan itibaren ücret getirileceği tartışmaları üzerine abonelerimizin doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Türk Telekom, müşterilerinin kendi mobil internet paketlerini dizüstü bilgisayar, tablet gibi farklı cihazlarla “Kişisel Erişim Noktası/ Hotspot” özelliğini kullanarak farklı cihazlarla paylaşmalarından herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Ayrıca Türk Telekom’un, herhangi bir Wi-Fi (kablosuz internet) ağına erişimin olmadığı durumlarda kullanıcıların cep telefonları vasıtasıyla ‘hotspot’ özelliğini kullanarak aygıtlarını internete bağlayabilmelerinde herhangi bir aygıt sayısı sınırlaması da bulunmamaktadır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.