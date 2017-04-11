Türk Telekom’dan İnternetsiz Ev Kalmasın seferberliği

Türk Telekom’dan İnternetsiz Ev Kalmasın seferberliğine tüm ülkeyi kapsayan tam destek

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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme (UDH) Bakanı Ahmet Arslan’ın “Türkiye’de tek bir vatandaş bile internet erişiminden mahrum kalmasın” çağrısına ilk yanıt Türk Telekom’dan geldi. Türk Telekom, seferberliğin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için altyapısı üzerinden sunduğu yeni internet paketini, Toptan Satış kanalı ile Türkiye’deki tüm internet hizmeti satan şirketlere ücretsiz olarak açtı. Daha fazla sayıda şirketin seferberliğe katılmasına olanak sağlayacak bu kampanya ile işletmeciler, sadece ek maliyetlerini ve vergileri ücretlendirecekleri minimum tarifelerle seferberliğe destek verebilecekler.

Türkiye’nin lider iletişim ve eğlence teknolojileri şirketi Türk Telekom, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme (UDH) Bakanlığı’nın Türkiye’de tek bir vatandaşın bile internet erişiminden mahrum kalmaması için başlattığı “İnternetsiz Ev Kalmasın” seferberliğine tüm ülkeyi kapsayacak büyük bir kampanya ile destek verdi.

Türkiye’de internet hizmeti satan şirketlerin altyapı tedarikçisi olan Türk Telekom, kar amacı gözetmeden ve tamamen ücretsiz olarak kullanıma sunduğu; 4 Mbps’e kadar Limitsiz 20 GB AKN’li yeni internet paketini şirketlere açarak onları da “İnternetsiz Ev Kalmasın” seferberliğine davet etti.

İnternet hizmeti veren daha fazla sayıda şirketin seferberliğe katılmasına olanak sağlayacak bu kampanya ile işletmeciler, sadece maliyet ve vergileri ücretlendirecekleri minimum tarifelerle seferberliğe destek verebilecekler. Türkiye’nin dijital dönüşümü adına bir milat olması beklenen seferberlik, internet hizmetinden yararlanamamış haneleri internet ile buluşturmayı hedefliyor.

“İnternetsiz Ev Kalmasın” seferberliğine destek olmayı, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınma için kurumsal sosyal sorumluluğu olarak gören ve bilgiye erişimde fırsat eşitliği prensibi ile yola çıkan Türk Telekom, Toptan Satış kanalı üzerinden vereceği bu büyük destek ile tüm Türkiye’deki dar gelirli internetsiz hanelerin internet erişimine kavuşması adına büyük bir adım atmış oldu.

Türk Telekom Toptan Satış Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Yıldırım: ‘’Türkiye için değer yaratmak öncelikli hedefimiz”

UDH Bakanı Ahmet Arslan’ın çağrısını büyük bir memnuniyet ile karşıladıklarını ve bu çağrıya ilk yanıtı vermekten gurur duyduklarını ifade eden Türk Telekom Toptan Satış Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Yıldırım; ‘’Türk Telekom olarak artık elektrik ve su kadar önemli bir ihtiyaç haline gelen internetin, toplumun her kesimi tarafından erişilebilir olmasını sağlamayı kurumsal sosyal sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu bağlamda bireyler arasındaki dijital uçurumu kapatmayı ve toplumun tüm kesimlerini sosyoekonomik durumu ne olursa olsun evrensel bilgi toplumunun nimetlerinden faydalandırmayı amaçlıyoruz. Sayın Bakanımızın Kars’ta başlattığı “İnternetsiz Ev Kalmasın” seferberliğini, bu noktada çok önemsiyoruz. Bunun için de seferberliğe ilk yanıtı vererek vatandaşlarımızın bu hizmeti almasını sağlamak üzere ülkemizdeki tüm internet hizmeti satan şirketleri de bu seferberliğe davet ediyor; bu amaçla altyapımız üzerinden hazırladığımız yeni 4 Mbps’e kadar Limitsiz ve 20 GB AKN’li internet paketini tamamen ücretsiz olarak onların hizmetine sunuyoruz. Bu şekilde Bakanlığımızın çizdiği vizyona hizmet etmek üzere toptan seviyede altyapımız üzerinden hizmet verecek olan tüm paydaşlarımızın, dar gelirli ve internetle tanışamamış vatandaşlarımıza yönelik hesaplı internet paketleri sunmalarının önünü açıyoruz. Bu kampanyayı başlatıyoruz, çünkü önceliğimizi Türkiye’nin geleceği için değer yaratmak olarak görüyoruz. Türkiye’nin lider iletişim ve eğlence teknolojileri şirketi olarak bu vizyon çerçevesinde, tüm vatandaşlarımızı kucaklayan bu adımı atmaktan gururluyuz” dedi.

Basın bülteni