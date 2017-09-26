Türk Telekom’dan Moduna Göre Müzik Dinleme Sitesi: Muud

Daha önce adı Türk Telekom Müzik olan Muud yayına girdi.

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Teknolojik alt yapısının tamamen değiştiği ‘moduna göre özgürce müzik’ sloganı ile yola Muud, 4 milyona yakın yerli ve yabancı müzik arşivine sahip. Aynı zaman müzik hakkında blog yayını da yapılacak.

Listelerinizi istediğiniz gibi oluşturabileceksiniz veya ‘mutlu, neşeli, hüzünlü, aşık, nostaljik, hareketli, sakin’ olarak oluşturulmuş listelerden şarkı dinlenebilecek. Ayrıca konser haberleri de Muud üzerinden yayınlanacak.

Mudd tanıtımı

Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde Murat Boz konseri ve birçok sanatçının katılımıyla gerçekleşen Muud Lansmanı’nda konuşan Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, “Bir süredir Türk Telekom Müzik çatısı altında yürüttüğümüz dijital müzik servislerimizi yeniledik, teknolojik altyapısını geliştirdik, muazzam bir akıllı müzik platformu oluşturduk. Müzikseverler istedikleri içeriğe yasal yollardan doyasıya ulaşmanın rahatlığını yaşarken bir yandan da yüksek kalitede müzik dinlemenin ve hızın keyfini sürebilecek. Bu arada Muud’un en önemli özelliği reklamsız özgürce müzik sunması. İster ücretsiz ister aylık abonelik ile ücretli olsun, Muud kullananlar araya reklam girmeden şarkılarını dinleyebilecek” dedi.

Herkese açık

Operatör farkı aramadan herkesin kullanımına açılan Muud, yaşayan can bir dijital platform olarak nitelendiriliyor. Mobil cihazlarda da çalışan web sitesi eşsiz bir deneyim vaat ediyor.

Müzikler reklamsız sunulacak

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde Murat Boz konseri ve birçok sanatçının katılımıyla gerçekleşen Muud Lansmanı’nda konuşan Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun şunları söyledi: “Türk Telekom olarak ülkenin yüzde 98’ini kapsayan internet erişim hizmetlerimizle bir anlamda dünyayı, dileyen herkesin ayağına getiriyoruz. Dijital dünyadaki yenilikleri yakından takip edip, son teknolojileri Türkiye’nin her köşesindeki insanımızın günlük hayatına taşıyoruz. Şimdi de bir süredir Türk Telekom Müzik çatısı altında yürüttüğümüz dijital müzik servislerimizi yeniledik, daha da geliştirdik, muazzam bir akıllı müzik platformu oluşturduk. Müzikseverler istedikleri içeriğe yasal yollardan ulaşmanın rahatlığını yaşarken bir yandan da yüksek kalitede müzik dinlemenin ve hızın keyfini sürebilecek. Bu arada Muud’un en önemli özelliği reklamsız özgürce müzik dinletmesi. İster ücretsiz ister aylık abonelik ile ücretli olsun Muud kullananlar araya reklam girmeden şarkılarını dinleyebilecek.”

Muud Premium 1 ay ücretsiz

Muud Premium kullanmak isteyenler 1 ay ücretsiz test edebilirler. Ayrıca sonraki 6 ay 4.99 TL'den kalan aylarda 9.99 TL olacak. Türk Telekom Prime ve Selfy aboneleri için de pek çok avantaj bulunuyor.