Türk Yazılımcılardan Sadece Avukatlara Özel Sosyal Medya Uygulaması

Son dönem yapılan sosyal medya ve mesajlaşma tartışmaları sürerken, Avukatların kendi aralarında bir sosyal medya ağı oluşturabilmesi ve aynı zamanda yardımlaşma taleplerini hayata geçirebilmeleri için geliştirilen uygulamanın ilginç bir ismi var, Avukapp.

Avukapp uygulaması sadece Avukatları ve Stajyer Avukatları sisteme dahil ediyor, yani Avukat ya da Stajyer Avukat değilseniz uygulamaya üye olamıyorsunuz ve paylaşımları göremiyorsunuz. Yardımlaşma talepleri ile birlikte avukatlar arasındaki dayanışmayı da pekiştireceği ifade edilen uygulamanın yazılımı Türk yazılımcılar tarafında yapıldı.

Prof Hukuk Bürosu Avukatlarından Avukat Emre Avşar ile İletişim ve Medya Danışmanı Barış Karaoğlan tarafından fikri geliştirilen ve danışmanlığı yapılan uygulama, 2021 yılı itibari ile kullanıma sunuldu.

Aynı gün farklı şehirlerde duruşması olan Avukatların aralarında iletişim kurarak birbirlerine yardım ettikleri bir platformun temelini attıklarını ifade eden uygulama sahipleri, bu anlamda hem sosyal bir ağ hem de profesyonel bir yardımlaşma platformunu Avukatlara sunuyoruz diye ifade ettiler. Aynı zamanda iş ilanları ya da birlikte çalışabilecekleri meslektaş arayışlarını da yapabilecekleri Avukapp uygulaması, Google Play Store’dan Android işletim sistemini kullanan telefonlar aracılığı ile ve Apple Store’dan IPhone ve IPad’ler için kullanılmaktadır.

Peki Uygulamanın İçeriğinde Neler Var?

Avukatlar, kendilerine özel bir profil oluşturabilecekler.

Anasayfa üzerinden uygulamayı dilediği gibi kullanabilecek, fotoğraf paylaşabilecek, hastagler yardımıyla paylaşımlarını bulabilecekler.

Aynı zamanda yardıma ihtiyaç duydukları konularda Uygulamada kayıtlı avukat meslektaşlarıyla mesajlaşabilecekler.

Böylelikle WhatsApp, Telegram gibi uygulamalar üzerinden avukatların farklı farklı gruplar kurarak iletişime geçmesi yerine, tek bir uygulamada hem sosyal medya hem de mesleki yardımlaşma için kullanabilecekleri bir uygulamaları olmuş oldu.