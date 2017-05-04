Turkcell 2 Saat Boyunca Şebeke Sorunu Yaşadı 4 Mayıs 2017

Cep telefonu kullanıcıları 4 Mayıs 2017 akşamında kötü bir sürpriz bekliyordu. Yaklaşık saat 19:00 ile 20:50 arasında internete bağlanılamadı. 532 nolu müşteri hizmetleri hattına ise ağ yok uyarısı ile ulaşılamadı.

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Turkcell 4G bağlantısında sorun yaşayanlar ise kablosuz bağlantıları ile sosyal medyada sorun hakkında bir çok mesaj gönderiminde bulundular.

SÜREKLİ OLARAK TURKCELL'DEN AYNI AÇIKLAMA GELDİ

Diğer yandan, Turkcell'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Şebekemizde meydana gelen sistemsel bir sorun nedeniyle Türkiye’nin bazı bölgelerinde ses ve data trafiğinde kesintiler yaşanmaktadır. Teknik ekiplerimiz sorunu hızla çözerek ses ve data trafiğini normal seyrine döndürmek için çalışmalarını sürdürmektedir." denildi.

Problem için Turkcell'i mentionlayan her kişiye aynı cevap verildi.

Saatler 22:30 u göstermesine rağmen Turkcell, Twitter gündeminden henüz düşmedi.

Salla belki gelir #turkcell — tarkan (@tarkanzkan) 4 Mayıs 2017

Bugün herkes telefonunun bozulduğunu zannetti dimi..

Aaahhh #Turkcell aahhh.. — ✌Kadriye Kıştan✌ (@9eac83e45545463) 4 Mayıs 2017